TSUN stellt die All-in-One-Mikrospeichersysteme SolarTrunk und PowerTrunk sowie den leistungsstärksten Mikrowechselrichter MX3000D vor

SUZHOU, China, 23. April 2025 /PRNewswire/ -- TSUNESS (TSUN) wurde 2019 gegründet und verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung seiner Mitglieder und ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Energielösungen, der Haushalte und Unternehmen in mehr als 50 Ländern unterstützt.

Am 25. März führte TSUN SolarTrunk/PowerTrunk in Deutschland und MX3000D in Frankreich ein. Mit den 3 neuen Produkten ist TSUN auf dem Weg zu einer neuen Generation von Solarlösungen für den Hausgebrauch.