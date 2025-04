Kurseinbruch schon wieder verdaut

Im Zeitraum zwischen Anfang November und kurz vor dem kleinen Crash der letzten Tage hat die Walmart-Aktie eine kleine, aber feine SKS-Formation ausgebildet und das gesamte Korrekturpotenzial durch einen Rückfall in den Bereich des 50-Wochen-Durchschnitts (blaue Linie) um 80,00 US-Dollar abgearbeitet. Nur wenig später schossen die Notierungen wieder auf 95,00 US-Dollar hoch, womit auch ein seit Mitte Februar bestehender Abwärtstrend überwunden werden konnte. Dies eröffnet nun die Möglichkeit weiterer Kursgewinne, sofern das Auswärtsmomentum weiter hoch bleibt und die Aktie auf Wochenschlusskursbasis mindestens über 96,50 US-Dollar ansteigt. In der Folge wären Kursgewinne an 105,30 US-Dollar denkbar, ein weiteres, aber mittelfristiges Kursziel läge im Erfolgsfall sogar um 130,59 US-Dollar für die Walmart-Aktie vor. Ein entsprechender Turbo Call Optionsschein für ein Long-Engagement wird gleich im Anschluss vorgestellt. Sollte das Papier jedoch auf dem Absatz kehrt machen und mindestens unter 87,75 US-Dollar zurückfallen, würde dies Rückschlüsse auf Abgabebereitschaft in den Bereich von rund 80,00 US-Dollar signalisieren. Aber erst unterhalb dieser Kursmarke dürften sich größere Verluste sogar bis in den Bereich von 61,66 US-Dollar anschließen und für ein entsprechendes Short-Investment anbieten. Das aktuelle Setup kann sich jedoch unter den politischen Börsen jederzeit ändern und sollte berücksichtigt werden.

Trading-Strategie: