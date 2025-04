McDonald’s bildet Hammerkerze aus!

Zwar konnte das McDonald’s-Papier erfolgreich die Schiebephase zwischen 245,73 und auf der Oberseite rund 300,00 US-Dollar Anfang Februar erfolgreich zur Oberseite auflösen und das Projektionsziel am 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement um 321,57 US-Dollar abarbeiten, kommt seitdem allerdings nicht weiter. Ebenso wenig ist aber auch keine größere Abgabebereitschaft der Investoren zu verzeichnen, vielmehr tendiert das Wertpapier wieder gen Norden. Ein Ausbruch über die aktuellen Rekordstände von 326,32 US-Dollar könnte infolgedessen die nächste Zielzone bei 334,90 US-Dollar aktivieren und würde sich für ein entsprechendes Long-Engagement auf der Oberseite anbieten. Eine überschießende Kaufwelle könnte sogar an 340,00 US-Dollar heranreichen, ehe der Wert wieder in eine kurzzeitige Pause übergeht. Auf der Unterseite bedarf es eines nachhaltigen Kurseinbruchs mindestens unter den 50-Wochen-Durchschnitt bei 293,76 US-Dollar, damit eine längere Durststrecke mit entsprechenden Rückfallrisiken zurück auf 279,50 US-Dollar abgeleitet werden kann. Aktuell gibt es keine Umkehrsignale in der Aktie, sodass die Abwärtsvariante klar zu bevorzugen ist.

Trading-Strategie: