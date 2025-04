BERENBERG stuft Hermes auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hermes von 2950 auf 2800 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Analyst Nick Anderson kürzte in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar die Schätzungen für den Gewinn je Aktie des Luxusgüterkonzerns um vier bis fünf Prozent. Damit trug er konjunkturellen Risiken Rechnung. Die gebe es vor allem mit Blick auf die Absatzmärkte China und USA./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2025 / 16:48 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,81 % und einem Kurs von 2.366EUR auf Tradegate (23. April 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Nick Anderson

Analysiertes Unternehmen: Hermes

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2800

Kursziel alt: 2950

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m