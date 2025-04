DAX zündet kleines Kursfeuerwerk – Trump besänftigt China und Powell

Die Anleger in Frankfurt setzen jetzt auf eine erneute Kehrtwende in der amerikanischen Handelspolitik und zünden ein kleines Kursfeuerwerk im DAX. Wenn am Ende des Monats wieder mindestens 22.200 Punkte auf der Kurstafel stehen, könnten schon bald die Rekordkurse wieder angelaufen werden. Technisch bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend auch nach dem Einbruch der Kurse im März intakt.

Ganz anders sieht die Situation an der Wall Street aus. Im S&P 500 liegt ein intakter Abwärtstrend seit Anfang des Jahres vor. Man könnte sagen, die Börsen bewerten Trumps Politik als Netto-negativ für US-Aktien. Der Umkehrschluss gilt auch: Internationale Investoren sehen durch Trump Vorteile in deutschen und europäischen Aktien.