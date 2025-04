Euro gibt zum Dollar weiter nach - Trump rudert bei Fed-Kritik zurück

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Mittwoch gesunken. Eine Dollar-Erholung setzte die Gemeinschaftswährung unter Druck, nachdem US-Präsident Donald Trump gesagt hatte, dass er Notenbankchef Jerome Powell nicht entlassen wolle. Am Morgen wurde der Euro zu 1,1390 US-Dollar gehandelt, nachdem er am Vorabend noch deutlich über 1,14 Dollar gehandelt worden war.

In der vergangenen Nacht hatte der Euro noch zeitweise deutlich stärker unter Druck gestanden und war bis auf 1,1308 Dollar gefallen. Analysten der Dekabank sprachen von einem Stimmungswechsel an den Finanzmärkten. Zuvor hatte eine Verbalattacke von Trump am US-Notenbankchef den Dollar deutlich belastet. Angesichts der heftigen Kursbewegungen ruderte Trump nun etwas zurück.