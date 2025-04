Gut ein Fünftel der Stellen sollen wegfallen

SANTA CLARA (dpa-AFX) - Dem kriselnden Halbleiterkonzern Intel steht nach Bloomberg-Informationen ein weiterer tiefgreifender personeller Einschnitt bevor. Das US-Unternehmen werde noch in dieser Woche den Abbau von mehr als einem Fünftel der Belegschaft verkünden, berichtete die Nachrichtenagentur am Mittwoch unter Berufung auf eine in die Pläne eingeweihte Person. Mit dem Schritt solle das Management des Konzerns verschlankt werden, um wieder mehr auf eine durch Ingenieurswissen getriebene Kultur zu setzen, hieß es. Ein Konzernsprecher lehnte auf Anfrage von Bloomberg einen Kommentar ab.

Der im kalifornischen Santa Clara ansässige Halbleiterriese hatte in den vergangenen Jahren zunehmend seinen technologischen Vorsprung an die Konkurrenz verloren. Intel hat vor allem Mühe, im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) aufzuholen. Nach drei aufeinanderfolgenden Jahren mit Umsatzrückgängen und immer höheren Verlusten will der neue Intel-Chef das Unternehmen nun umkrempeln. Dazu sollen unter anderem nicht-zentrale Bereiche ausgegliedert werden. In der vergangenen Woche hatte Intel bereits den Verkauf von 51 Prozent an Altera, seinem Geschäft mit programmierbaren Chips, an die Investmentfirma Silver Lake Management verkündet.

Zugleich will Tan nach eigenen Aussagen wieder zunehmend technische Talente in den Konzern holen und neue Produkte entwickeln, die die Kunden mehr überzeugen. Dazu müssten auch Fertigungsprozesse besser auf die Bedürfnisse potenzieller Abnehmer abgestimmt werden, hatte der Manager erst kürzlich erläutert. An diesem Donnerstag (24. April) will Intel seine Zahlen für das erste Quartal vorlegen, dabei dürfte Tan auch seine Strategie noch weiter erklären./tav/lew/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,35 % und einem Kurs von 17,65 auf Tradegate (23. April 2025, 08:24 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um +3,16 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -22,17 %. Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 76,96 Mrd.. Intel zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2400 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,125USD. Von den letzten 8 Analysten der Intel Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000USD und das höchste Kursziel liegt bei 25,00USD was eine Bandbreite von +1,98 %/+41,64 % bedeutet.