Terra Balcanica - Silber-, Gold- und Antimonbohrungen gehen in die nächste Runde

Auch der Silberpreis hat unter den globalen Verwerfungen, die durch die Zollpolitik der USA ausgelöst wurden, gelitten, konnte sich zuletzt aber wieder berappeln. Langfristig erwarten viele Experten ohnehin, dass das Edel- und Industriemetall in ganz andere Preissphären steigen wird. Minenlegende und Multimilliardär Eric Sprott zum Beispiel rechnet mit einer massiven Rallye! Das würde Aleksandar Miskovic in die Karten spielen, denn der CEO der kanadischen Terra Balcanica Resources (CSE TERA / WKN A40DA5) steht unmittelbar davor, das nächste Bohrprogramm auf dem Viogor Zanik-Projekt anzustoßen, das vor allem reich an Silber ist – aber auch Gold und Antimon enthält.

Wie der Name andeutet, liegen die Projekte des Unternehmens auf dem Balkan und das unbestrittene Flaggschiffprojekt Viogor Zanik in Bosnien Herzegowina. Das Projektgebiet, das sich über 168 Quadratkilometer erstreckt, befindet sich rund 80 Kilometer östlich der produzierenden Silbermine Vares von Adriatic Metals (WKN A2PW0G). Adriatic ist eine der Bergbauerfolgsgeschichten der Region und sicherlich eine Blaupause, der Terra Balcanica nur zu gerne folgen würde!

Insgesamt ist die Lage der Terra Balcanica-Projekte äußerst vielversprechend befinden sie sich doch am nordwestlichen Ende eines Korridors, der multiple epithermale Blei-, Zink-, Silber- und Gold sowie Gold-, Kupfer- und Molybdän-Porphyre aber auch Skarn Gold/CRD Blei-, Zink-Lagerstätten aufweist. Dieser ist so außergewöhnlich reich an Metallen, dass außer Adriatic das Who-is-Who der Bergbaubranche vertreten ist, darunter Rio Tinto, Freeport McMorran, Zijin, Dundee Precious Metals und Eldorado, um nur einige zu nennen.

Zwei primäre Zielgebiete identifiziert

Das Projekt selbst, ist dabei in zwei Lizenzgebiete unterteilt, auf denen das Unternehmen seit 2020 / 2021 systematische Erkundungsarbeiten vorantreibt, wobei die ersten Bohrungen Anfang 2022 erfolgten. Seitdem hat man drei besonders aussichtsreiche Ziele identifiziert, von denen man zwei dann genauer unter die Lupe genommen hat – Cumavici und Brezani.

Interessanterweise liegen beide Lizenzen in der Nähe – in gerade einmal ca. 7 Kilometer Entfernung – einer produzierenden ehemals jugoslawischen Mine in Privatbesitz, die laut Terra Balcanica-CEO Miskovic mehr als 350.000 Tonnen Blei-, Zink-, Silber-, Antimon und Goldkonzentrat pro Jahr produziert.

Und, vielleicht noch bedeutsamer, diese private Gesellschaft namens Mineco erkundet epithermale intermediäre Sulfidierungsadern, wie sie auch auf dem Projektgebiet von Terra Balcanica zu finden sind, nur dass sie in diesem Fall von Nordosten nach Südwesten verlaufen und damit in eine andere Richtung tendieren. Noch gibt es keine offiziellen Gespräche zwischen den Gesellschaften, doch CEO Miskovic kann sich eine strategische Partnerschaft in der Zukunft durchaus vorstellen.

Der epithermale Cumavici-Trend

Bei dem Zielgebiet Cumavici handelt es sich um ein flaches, hochgradiges, intermediäres sulfidiertes polymetallisches Silber-, Antimon-, Blei-, Zink- und Gold-Gangsystem, das in einem halbkontinuierlichen, 7,2 km langen größtenteils noch nicht erprobter struktureller Korridor liegt. Und: Dort will Terra Balcanica in Kürze mit den nächsten Bohrungen beginnen!

2023 hatte das Unternehmen bereits Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 800 Metern durchgeführt und damit die bekannte Streichlänge der epithermalen Mineralisierung (120 Meter) um weitere >600 Meter im Nordwesten erweitert, wobei die Mineralisierung weiterhin ihren flachen, in Adern gelagerten Charakter (7 – 80 Meter) beibehält und nach wie vor neigungsabwärts offen ist!

Dabei hat das Unternehmen, wie sich CEO Miskovic nicht scheut zu sagen, immer wieder Weltklasseergebnisse erbohrt. Dazu gehörten unter anderem 1.138 g/t Silberäquivalent (Gold, Silber, Zink, Blei und Antimon) über 4 Meter ab gerade einmal 29 Metern Tiefe, 1.936 g/t Silberäquivalent über 2 Meter und 5.482 g/t Silberäquivalent über 1,7 Meter, um nur einige besonders beeindruckende Abschnitte zu nennen.

Preisexplosion: Antimon tritt in den Vordergrund

Allerdings hatte Terra Balcanica den Großteil dieser Ergebnisse einerseits in einer Zeit vorgelegt, in der sich kaum Marktteilnehmer für Rohstoff-Juniors interessierten, und andererseits Antimon noch keinerlei Aufmerksamkeit erregte. Was sich allerdings mittlerweile gründlich geändert hat.

Denn der Markt für das vor allem auch im Verteidigungssektor verwendete Material wird wie viele andere auch von China dominiert. Und die Volksrepublik führte 2024 Exportbeschränkungen ein, vor allem um die USA zu treffen, was den Preis geradezu explodieren ließ. Was wiederum die Mineralisierung auf Terra Balcanicas Projekten in ein ganz anderes Licht rückt!

Brezani: Der fünftbeste Antimon-Fund der Welt 2024–25

Insbesondere auch das Potenzial des Zielgebiets Brezani, das das Unternehmen als „Multidomänen“-Gold-, Silber- und Antimonziel beschreibt. Denn von dort meldete Terra Balcanica Anfang des Jahres den nach eigener Aussage „fünftbeste Antimon-Fund der Welt für 2024–25“!

Es handelt sich bei Brezani um ein Porphyr-, Skarn-, Epithermal-Ziel mit einer ähnlichen geophysikalischen Signatur wie das Gold- und Kupfer-Skarnprojekt Rogozna im Südwesten Serbiens, das über Vorkommen von 2,1 Mio. Unzen Goldäquivalent verfügt. Terra Balcanica hat auf Brezani zudem übereinanderliegende, 1,2 Kilometer breite Magnetik- und Elektromagnetikanomalien identifiziert und eine Gold-, Wismuth- und Zinkanomalie über 700 Meter an der Oberfläche nachgewiesen.

2022 hatte Terra Balcanica gleich mit der ersten Bohrung 0,61 g/t Goldäquivalent über 88 Meter ab der Oberfläche nachgewiesen und diese Bohrkampagne im August 2023 abgeschlossen. Dabei stieß man auch auf einen 20 Meter breiten und 1,2 Kilometer langen Leiter, der als mit Silber- und Antimon mineralisierte Verwerfungsbrekzie, die nach Nordosten an die Oberfläche tritt.

Und im Januar dieses Jahres meldet das Unternehmen jetzt die Ergebnisse der Erweiterung von Bohrloch BREDD002 aus dem Jahr 2023: 436 g/t Silberäquivalent über 19,6 Meter, davon 746 g/t Silberäquivalent und 1,42% Antimon über 98 Meter! Die erwähnte herausragende Bohrung.

Fazit: Terra Balcanica hat sowohl auf Cumavici als auch auf Brezani bereits hervorragende Bohrergebnisse nachgewiesen, dafür vom Markt allerdings bisher dafür vom Markt allerdings nur wenig – unserer Ansicht nach zu wenig – „Liebe“ erhalten. Jetzt stößt das Unternehmen ein weiteres Bohrprogramm an – in einem ungleich positiveren Umfelde. Silber aber insbesondere Antimon haben mittlerweile eine Rallye hingelegt und die auf Brezani entdeckte Goldmineralisierung sollte man auch nicht vergessen – jetzt wo der Goldpreis die Marke von 3.300 USD pro Unze hinter sich gelassen hat. Wir glauben, dass Terra Balcanica mit Beginn des neuen Bohrprogramms und natürlich dann, sollten die Bohrergebnisse positiv ausfallen, deutlich mehr Aufmerksamkeit erlangen dürfte als bisher. Wir bleiben am Ball!

