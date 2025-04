Turacoz Group fördert den strategischen Dialog über Content-Innovation auf der Reuters Events Pharma 2025 in Barcelona

UTRECHT, Niederlande, 23. April 2025 /PRNewswire/ -- Auf der Reuters Events Pharma 2025 in Barcelona kamen Branchenführer zusammen, um angesichts der Informationsflut, der Einführung künstlicher Intelligenz und der steigenden Nachfrage nach personalisierten, konformen Nachrichten in großem Umfang die medizinische Kommunikation neu zu gestalten.

In einer beeindruckenden Keynote gab Dr. Namrata Singh, Gründerin und CEO der Turacoz Group, einen mutigen Ton an: „Wir stehen an der Spitze einer industriellen Revolution im Bereich Inhalte. Um erfolgreich zu sein, müssen wir ein zweckorientiertes, technologiegestütztes und datengestütztes Modell verfolgen, das Silos aufbricht und risikoscheue Denkweisen hinterfragt."

Ein zentrales Thema war die Notwendigkeit, den Fokus von der Quantität der Inhalte auf deren Qualität zu verlagern. Da medizinische Fachkräfte mit redundanten Nachrichten überfordert waren, setzte sich Dr. Singh für unternehmensweite Content-Lieferketten ein, um personalisierte, qualitativ hochwertige Inhalte schnell und effektiv bereitzustellen. „Jeder Tag Verzögerung bei der Produkteinführung kostet 500.000 Dollar", erklärte sie. „Agilität und Technologieintegration sind nicht mehr optional, sondern unverzichtbar."

Omnichannel-Strategien haben sich als wirksame Lösung für diese Herausforderung erwiesen. Die Podiumsteilnehmer zeigten auf, wie konsistente, koordinierte Botschaften über digitale und nicht-digitale Plattformen hinweg – zugeschnitten auf die jeweilige Reise der Stakeholder – die Inhaltsmüdigkeit erheblich reduzieren und ein sinnvolles Engagement fördern können. Wenn alle Beteiligten die richtigen Informationen zur richtigen Zeit über den richtigen Kanal erhalten, ist die Kommunikation nicht nur effektiv, sondern auch wirkungsvoll.

Die künstliche Intelligenz hat sich als ein entscheidender Faktor erwiesen. Experten berichteten, wie KI die Erstellung und Freigabe von Inhalten beschleunigt, wiesen jedoch darauf hin, dass menschliche Kontrolle und effektive Anweisungen für den Erfolg unerlässlich sind. „Die Stärke der KI liegt in ihrer Fähigkeit zur Automatisierung", erklärte Dr. Singh. „Ohne genaue Vorgaben können wir jedoch nicht die von uns geforderte Qualität der Inhalte gewährleisten."