UBS stuft Schott Pharma auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schott Pharma nach einer Tour durch die Spritzenfertigung im schweizerischen St. Gallen mit einem Kursziel von 28,20 Euro auf "Buy" belassen. Themen seien das Impfstoffgeschäft in den USA, die Finanzierung des Impfstoffherstellers Moderna und die Auswirkungen von US-Importzöllen gewesen, schrieb Analyst Olivier Calvet am Dienstagabend. Mit Blick auf eine Fertigung in den USA habe der Hersteller von Spezialverpackungen für die Pharmaindustrie auf Bauzeiten von drei bis vier Jahren hingewiesen./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2025 / 18:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2025 / 18:11 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,16 % und einem Kurs von 24,50EUR auf Tradegate (23. April 2025, 08:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Olivier Calvet

Analysiertes Unternehmen: Schott Pharma

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 28,20

Kursziel alt: 28,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m