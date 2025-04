Trump will Powell nun doch nicht feuern – US-Futures schießen in die Höhe

An der Wall Street kehrt die Hoffnung zurück: Nach der überraschenden Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, Fed-Chef Jerome Powell doch nicht feuern zu wollen, schossen US-Aktienfutures am Mittwochmorgen kräftig nach oben. Die Futures auf den Dow Jones stiegen laut CNBC um mehr als 400 Punkte, was einem Plus von rund 1 Prozent entspricht. Futures auf den S&P 500 und Nasdaq-100 stiegen sogar um 1,45 Prozent bzw. 1,69 Prozent.

Noch am Montag hatte Trump Powell heftig attackiert und als "Major Loser" bezeichnet. In einem Truth-Social-Post forderte er sogar, seine Entlassung könne "nicht schnell genug kommen". Nun die Kehrtwende: "Ich habe nicht die Absicht, ihn zu entlassen", sagte Trump am Dienstagabend (Ortszeit). Damit dürfte er vielen Investoren einen Schockmoment erspart haben – denn ein erzwungener Wechsel an der Fed-Spitze hätte zu erheblichen Marktverwerfungen führen können.