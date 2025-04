Hi-View Resources entdeckt mehrere anomale Strukturen anhand den Ergebnissen einer dreiachsigen Gradiometer-Flugvermessung

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 23. APRIL 2025 / IRW-Press / HI-VIEW RESOURCES INC. („HI-VIEW“ ODER DAS „UNTERNEHMEN“) (CSE: HVW; OTCQB: HVWRF; FWB: B63) gibt bekannt, dass es nach der Überprüfung magnetischer Daten einer von Longford Exploration Services Ltd. („Longford“) im Dezember 2021 durchgeführten dreiachsigen Gradiometer-Flugvermessung mehrere lineare Anomalien in Zusammenhang mit Verwerfungen und Strukturen in seinen Schürfrechteblöcken Lawyers East, West, South und BEN identifiziert hat. Eine Reihe dieser Strukturen weisen dieselben Verläufe auf und könnten sogar direkt in edelmetallmineralisierte Strukturen in den Konzessionsgebieten Lawyers (Cliff Creek) und Baker-Shasta (Baker) führen, die Thesis Gold Inc. bzw. TDG Gold Corp. gehören (siehe Abbildung 1 unten).