Lkw-Bauer Volvo steht weiter unter Druck - mehr Aufträge

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Der Lkw-Bauer Volvo hat im ersten Quartal vor allem wegen der schwachen europäischen Märkte einen Gewinneinbruch erlitten. Das um Sonderposten bereinigte operative Ergebnis des Konzerns fiel im Jahresvergleich überraschend deutlich um mehr als ein Viertel auf knapp 13,3 Milliarden schwedische Kronen (1,2 Mrd Euro), wie der Rivale von Daimler Truck und der VW -Nutzfahrzeugholding Traton am Mittwoch in Stockholm mitteilte. Volvo begründete den Rückgang mit einem geringeren Absatz, einem negativen Marken- und Produktmix sowie der Umstellung auf eine neue Lkw-Plattform in den USA. Unternehmenschef Martin Lundstedt betonte außerdem, dass es noch zu früh sei, die vollen Auswirkungen der US-Zollpolitik zu beurteilen. Die Aktien fielen im frühen Handel um 1,6 Prozent.

Volvo verfüge jedoch über starke regionale Wertschöpfungsketten und globale Kapazitäten, so der Manager. Kurzfristig arbeite das Unternehmen daran, die Warenströme, Produktionskapazitäten und Geschäftsbedingungen anzupassen, um die Auswirkungen der Zölle und deren Folgen für die Nachfrage abzumildern.