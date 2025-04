BERNSTEIN RESEARCH stuft CTS EVENTIM auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim nach dem Börsengang des Ticketvermarkters Stubhub mit einem Kursziel von 104 Euro auf "Outperform" belassen. Den jährlich 40 Millionen verkauften Tickets von Stubhub stünden mehr als 300 Millionen Tickets von CTS Eventim gegenüber, schrieb Analystin Annick Maas in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Stubhub sei bislang vorwiegend auf dem US-Markt aktiv, CTS Eventim hingegen schwerpunktmäßig in Deutschland, Österreich und der Schweiz./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2025 / 08:32 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2025 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 98,65EUR auf Tradegate (23. April 2025, 09:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Annick Maas

Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 104

Kursziel alt: 104

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m