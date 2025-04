Dax startet deutlich im Plus - Trump beruhigt Anleger

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Mittwoch sehr freundlich in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 21.775 Punkten berechnet und damit 2,3 Prozent über dem Vortagesschluss. An der Spitze der Kursliste rangierten SAP, Infineon und Airbus, am Ende Rheinmetall, Eon und Vonovia.



"Für die Börsen ist das heute der Tag der guten Nachrichten, insbesondere aus dem Weißen Haus", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Präsident Donald Trump hatte zuletzt nach seiner Kritik an Fed-Präsident Jerome Powell zurückgerudert. "Wenn Powell im Amt und die FED unabhängig bleibt, ist das für die Wallstreet und die Kapitalmärkte weltweit eine gute Nachricht", so Altmann. "Damit kehrt etwas Vertrauen zurück. Der Dollar steigt wieder, der Goldpreis fällt."





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Rheinmetall AG! Short 1.452,87€ 7,74 × 14,44 Zum Produkt Long 1.296,65€ 11,37 × 14,34 Zum Produkt