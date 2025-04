Wegfall der Inflationsausgleichsprämie - Wie Unternehmen den Wegfall smart kompensieren (FOTO)

Hamburg (ots) - Ab 2025 entfällt die Inflationsausgleichsprämie, die bislang für

viele Unternehmen eine zentrale Rolle bei der finanziellen Entlastung ihrer

Mitarbeitenden gespielt hat. Vor allem angesichts der steigenden

Lebenshaltungskosten und des intensiver werdenden Wettbewerbs um Fachkräfte

stellt dies viele Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer vor große

Herausforderungen. Felix Anrich, Geschäftsführer der Unternehmensberatung

FAIRFAMILY, sieht jedoch keinen Anlass zur Sorge: "Es gibt zahlreiche

Alternativen, um Mitarbeitende wirkungsvoll zu unterstützen - auch ohne die

Inflationsausgleichsprämie."



In den vergangenen sieben Jahren haben Anrich und sein Team bei FAIRFAMILY in

über 5.000 Beratungen erfolgreich umfassende Benefit-Systeme für

mittelständische Unternehmen unterschiedlichster Branchen entwickelt und

umgesetzt. Das Konzept stützt sich auf mehr als 200 geprüfte Benefit-Anbieter

und ermöglicht individuell auswählbare Leistungen, die gezielt auf die

Bedürfnisse der Mitarbeitenden zugeschnitten sind. Dadurch können Unternehmen

ihren Mitarbeitenden auch im kommenden Jahr - trotz des Wegfalls der

Inflationsausgleichsprämie - eine jährliche Entlastung von bis zu 3.500 Euro

bieten.





Deshalb bieten viele Unternehmen noch keine attraktiven Benefits an"Vor allem in heutigen Zeiten, in denen selbst ein gutes Gehalt lange nicht mehrausreicht, um als Arbeitgeber aus der Konkurrenz hervorzustechen, ist eindurchdachtes Firmen-Benefit-System von großer Bedeutung", so Felix Anrich. Fürihn gibt es drei wichtige Herausforderungen, die Unternehmer meist davonabhalten, attraktive Benefits zu implementieren:1. Wachsende Ansprüche der Mitarbeitenden: Ein attraktives Gehalt allein reichtheute nicht mehr aus, um langfristig zu motivieren. Vielmehr sindZusatzleistungen gefragt, die echten Mehrwert bieten - sie sind entscheidend füreine erfolgreiche Mitarbeiterbindung und -gewinnung.2. Hoher Verwaltungsaufwand und fehlende Effizienz: Oftmals greifen Unternehmenauf verschiedene Einzellösungen zurück, die nicht nur erheblicheVerwaltungskosten verursachen, sondern zudem häufig die Bedürfnisse derMitarbeitenden nur unzureichend berücksichtigen.3. Unausgeschöpfte Steuervorteile: Etwa 95 Prozent der Unternehmen nutzen vielesteuerfreie Leistungen und staatliche Fördermöglichkeiten nicht, obwohl sie inüber 20 Lebensbereichen Unterstützung bieten und besonders für mittelständischeBetriebe eine kosteneffiziente Alternative zur Inflationsausgleichsprämiedarstellen.Ein Budget für private Kosten