JEFFERIES stuft Just Eat Takeaway.com auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Just Eat Takeaway nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 20,30 Euro auf "Hold" belassen. Angesichts einer absehbaren Übernahme durch Prosus im zweiten Quartal seien diese weitgehend irrelevant für die Kursfindung, schrieb Analyst Giles Thorne in seiner Reaktion am Mittwoch./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2025 / 02:38 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2025 / 02:38 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Giles Thorne

Analysiertes Unternehmen: Just Eat Takeaway.com

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 20,30

Kursziel alt: 20,30

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m