Zollstreit belastet Unternehmensstimmung

LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im April mit der jüngsten Zuspitzung des Zollstreits eingetrübt. Das lag aber vor allem am Dienstleistungssektor. "Das verarbeitende Gewerbe scheint sich besser zu schlagen als erwartet", sagte Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank. Trotz der Einführung von Zöllen durch die USA Anfang April scheinen die meisten Industrieunternehmen in der Eurozone nicht allzu beunruhigt zu sein.

Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex sank alles in allem um 0,8 Punkte auf 50,1 Punkte, wie S&P am Mittwoch in London nach einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten einen etwas geringeren Dämpfer auf 50,2 Punkten erwartet. Der Stimmungsindikator hielt sich aber noch knapp über der Expansionsschwelle von 50 Punkten, was auf eine zunehmende wirtschaftliche Aktivität hindeutet.