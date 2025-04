Experten der RINGTREUHAND Allgäu erklären, warum ein Betrieb nicht als Einzelunternehmen geführt werden sollte (FOTO)

Nobody_79 schrieb 17.04.25, 16:23

Damit sollte doch dann für Georgia und Northdakota die Anspruchsgrundlage für Klagen entfallen sein.



Ich würde aus Bayers Sicht auch immer noch argumentieren, dass Glyphosat ja auch im Waschmittel in Kläranlagen und auch im Wasser ist. Woher der Bezug, dass Bayers Glyphosat den Krebs ausgelöst hat.



Anderson sollte jetzt den Verkauf einfach Mal in allen Staaten der USA aussetzen, wo es noch Klagen gibt. Mal sehen was die Agrarindustrielobby bei Trump erreicht.



Da ja US Produkt, Anderson auch Ami kann er ja immer sagen, er versucht halt die amerikanischen Gesetze zu respektieren. Da wo es eine Regelung mit der Auszeichnung gibt, kann man es kaufen, in den anderen Staaten fehlt der Warnhinweis und da will man keine Amis gefährden, deswegen kein Verkauf.



Und bei nur 2 Mrd Umsatz ist das Produkt durch die Klagen eh nicht profitabel.