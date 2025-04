Fachkräftemangel im Vertrieb? So hat die digitale Vertriebsmitarbeiterin von Simpli.bot schon über 200 Mittelständlern aus der Krise geholfen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bielefeld (ots) - In immer mehr Unternehmen kommt der Vertrieb aufgrund vonPersonalnot beinahe zum Erliegen. Weiter darauf zu hoffen, endlich Fachkräfte zufinden, ist allerdings keine Lösung - Unternehmen müssen jetzt aktiv werden undsich für neue Wege öffnen. Ein solcher Weg stellt der von Simpli.bot dar. DasTeam unterstützt Unternehmen mit ihrer digitalen Vertriebsmitarbeiterin Eva.Nachfolgend wird beleuchtet, vor welchen Herausforderungen Unternehmen aktuellstehen und inwiefern Eva die optimale Lösung für die Probleme vonMittelständlern darstellt.Der Vertrieb gilt als Motor eines Unternehmens - der Bereich, in dem Umsätzegeneriert und das Geschäft angetrieben werden. Doch es herrscht einflächendeckender Personalmangel im Vertrieb: Fachkräfte fehlen und Stellenbleiben unbesetzt. Gleichzeitig sind die Anforderungen an das Vertriebsteamhoch. Eingehende Kundenanfragen müssen schnell bearbeitet, Follow-ups konsequentdurchgeführt und Kunden rund um die Uhr betreut werden. Angesichts der massivenPersonalengpässe wird der Vertrieb für viele Unternehmen zur wachsendenHerausforderung. Während viele Unternehmen aufgrund der schwierigen Situationmit Umsatzverlusten kämpfen, setzen erfolgreiche Betriebe auf Automatisierungund KI - und damit auch auf die digitale Vertriebsmitarbeiterin von Simpli.bot.Eva, so heißt die digitale Vertriebsmitarbeiterin von Simpli.bot, die rund umdie Uhr arbeitet und den Vertrieb revolutioniert. Den Fachkräftemangel macht Evadamit zu einem Problem der Vergangenheit. Mit Simpli.bot hat das Team eineinnovative Lösung entwickelt, die die Vertriebsaktivitäten mittelständischerUnternehmen auf ein neues Level hebt. Neben der automatisierten und schnellenBeantwortung von Kundenanfragen übernimmt die digitale Vertriebsmitarbeiterinbeispielsweise auch Terminbuchungen und Follow-ups, sodass Vertriebsabteilungenviel Zeit und hohe Personalkosten einsparen können. Um maximale Erfolgegewährleisten zu können, entwickelt das Team von Simpli.bot maßgeschneiderteLösungen für seine Kunden, mit deren Hilfe keine Verkaufschancen mehr verpasstwerden.Personalnot stellt Vertriebe vor große HerausforderungenDie aktuelle Marktsituation ist angespannt. Unternehmen suchen händeringend nachqualifizierten Vertriebsmitarbeitern, doch der Markt ist wie leergefegt. DieFolgen des Personalmangels sind gravierend: Durch verpasste Anfragen undungenutzte Leads verbuchen die Unternehmen zunehmend sinkende Umsätze. DieStatistik zeigt beispielsweise, dass 73 Prozent aller Leads nie kontaktiert