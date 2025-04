Wie die A&M Unternehmerberatung Unternehmen aus der Krise führte (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hannover (ots) - Volle Auftragsbücher und keine offenen Stellen - mit denmodernen Methoden des Online-Marketings ist das möglich. Um Planbarkeit undWachstum durch qualifizierte Kundenanfragen und kompetente Mitarbeiterlangfristig zu sichern, hat sich die A&M Unternehmerberatung mit ihren gezieltenStrategien zur Auftrags- und Fachkräftegewinnung auf Fachfirmen rund ums Hausspezialisiert. Hier lesen Sie, was Handwerksbetriebe über ihre Erfahrungen mitder Agentur berichten.Nachdem der Fachkräftemangel Handwerksunternehmen bereits seit längerer Zeitzusetzt, wird es nun auch immer schwerer, lukrative Aufträge zu gewinnen. DieBetriebe sind sich durchaus bewusst, dass sie aktiver werden müssen, doch esfehlt ihnen meist am entsprechenden Know-how. "Manche von ihnen versuchen esnach wie vor mit den traditionellen Methoden, die sich längst als untauglicherwiesen haben. Andere setzen auf die sozialen Medien, haben aber keindurchdachtes Konzept", berichtet Alexander Thieme, Geschäftsführer der A&MUnternehmerberatung. "Es ist verständlich, dass Handwerker mit den neuen Wegenim Marketing überfordert sind, denn all das liegt außerhalb ihrer Kernkompetenz.Wer die Hürden aber jetzt nicht überwindet, wird langfristig kaum stabil bleibenkönnen. Verschärft sich die Krise noch, kann es auch schnell bergab gehen.""Es liegt für die Betriebe natürlich nahe, sich externes Wissen an Bord zuholen, doch auch dabei besteht eine gewisse Gefahr. Erfolgreich wird es nur,wenn sich die Agentur mit den spezifischen Bedingungen der Branche auskennt",fügt der Marketingexperte hinzu. Gemeinsam mit Marvin Flenche hat AlexanderThieme A&M gegründet, um ihre Erfahrung aus der Beratung großer Unternehmen auchkleineren Handwerksbetrieben zugänglich zu machen. Die Strategien der Agentursind speziell auf Fachfirmen rund ums Haus ausgerichtet, die von einer besserenSichtbarkeit in ihrer Region profitieren und sowohl Kunden als auch Fachkräfteanziehen. Zahlreiche Handwerksfirmen haben bereits positive Erfahrungen mit A&Mgemacht.Kundenerfahrung 1: Elektro-Pfennig kann drei neue Elektroniker einstellenDie Firma Elektro-Pfennig aus Hoyerswerda ist ein Familienunternehmen in dritterGeneration, das mit seinen sechs Mitarbeitern im privaten und gewerblichenBereich tätig ist. Für Inhaber Jan Pfennig bestand das Problem darin, dass beisteigender Auftragslage im Bereich Photovoltaik einige Kollegen in Rente gingenund neue Fachkräfte schwer zu finden waren. Die Firma versuchte es mit