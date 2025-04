Trumps Druck auf Big Pharma könnte Preise in Europa steigen lassen

US-Präsident Donald Trump plant, die teils drastisch überhöhten Medikamentenpreise in den USA zu senken. Nun warnen führende Hersteller davor, dass als direkte Folge in Europa Preissteigerungen kommen könnten. Der Grund: Die Pharmaindustrie sucht angesichts sinkender US-Gewinne nach Kompensation – und sieht Europa als naheliegendes Ziel.

In einem offenen Brief in der Financial Times forderten die CEOs von Novartis und Sanofi eine grundlegende Neujustierung des europäischen Preissystems. Die Medikamentenpreise in der EU sollten demnach stärker an das Niveau in den USA angepasst werden. Diese Forderung ist nicht zufällig: Die Trump-Regierung erwägt, US-Preise künftig an internationale Referenzpreise zu koppeln – eine Maßnahme, die die Profite der Branche empfindlich treffen könnte.