EuroStoxx 50 nimmt Kurs auf EMA 50

Aus dem US-Handelsministerium kommen versöhnliche Worte in Bezug auf eine Einigung im Handelsstreit mit China, außerdem soll Donald Trump nun doch seine Pläne zur Entlassung von Notenbankchef Jerome Powell aufgekündigt haben. Das kam an der Wall Street sowie an den europäischen Aktienmärkten sehr gut an, der europäische Leitindex EuroStoxx 50 kann zur Stunde ein Kursplus von 2,42 Prozent bzw. einen Sprung von 120 Punkten auf über 5.080 Punkte vorweisen. Sogleich konnte auch die markante Hürde gelegen am 38,2 % Fibonacci-Retracement bei 4.928 Punkten dynamisch überwunden werden, was dem Barometer deutlichen Auftrieb verleiht und weitere Gewinne sehr stark anzunehmen sind. Doch die nächsten Widerstände lauern bereits auf das europäische Leitbarometer.

Neues Ziel beim 61,8 % Fibo