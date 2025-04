DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ERICSSON B auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ericsson nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 72 schwedischen Kronen auf "Hold" belassen. Mit der Profitabilität in der Netzwerksparte habe das Unternehmen die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Robert Sanders in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Mit Blick auf das zweite Halbjahr sei mit Gegenwind zu rechnen, unter anderem hinsichtlich eines Auftrags von AT&T sowie vom schwachen US-Dollar./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2025 / 07:52 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Telefon L.M.Ericsson (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 7,392EUR auf Tradegate (23. April 2025, 10:12 Uhr) gehandelt.