Wisdomtree Europe Defence ETF Neuer Europa-Verteidigungs-ETF sammelt 1,2 Milliarden Euro in Rekordzeit ein Der Europe Defence ETF des US-Fondsanbieters Wisdomtree hat in nur 50 Tagen 1,2 Milliarden Euro eingesammelt. Andere vergleichbare ETFs mit Fokus auf europäische Rüstungsaktien brauchten dafür Jahre. Was ist da los?