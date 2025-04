Ethereum vor Kursexplosion? Wichtige Hürde voraus!

Wenngleich Trump in der Nacht auf Mittwoch zurückgerudert und bekräftigt hat, kein Interesse an einer Entlassung von Powell zu haben, dessen Amtszeit ohnehin im kommenden Jahr endet, befinden sich Bitcoin und Co. weiter im Aufwind. Großes Aufholpotenzial besteht, nachdem Bitcoin vorangeprescht ist und die 90.000-Dollar-Marke zurückerobert hat, vor allem bei Altcoins. Hier sticht vor allem Ethereum hervor, das sich in einer charttechnisch spannenden Ausgangslage befindet:

Bitcoin is back! Die anhaltenden Attacken von US-Präsident Donald Trump gegenüber Notenbankchef Jerome Powell haben unter Investoren Sorgen um die Unabhängigkeit der Geldpolitik geschürt – und zu einer Flucht aus dem US-Dollar geführt . Gefragt waren neben anderen Devisen auch Gold und eben Kryptowährungen.

Quelle: TradingView.com

Gegenwärtig handelt die nach Marktkapitalisierung zweitgrößte Kryptowährung der Welt mit einer signifikanten Underperformance gegenüber dem Branchenprimus. Während Bitcoin gegenüber dem Jahreswechsel nur wenig verändert handelt, betragen die Verluste bei Ethereum 46 Prozent. Das bedeutet einerseits relative Schwäche, andererseits aber auch die Chance auf eine Aufholjagd mit signifikantem Kurspotenzial.

Entscheidend, dieses Potenzial abzurufen, dürfte der Sprung über die 50-Tage-Linie werden, auf deren Niveau auch die aktuelle Abwärtstrendlinie verläuft. Gelingt nämlich der Ausbruch, stellen sich Ethereum bis in den Widerstandsbereich zwischen 2.350 und 2.400 US-Dollar nur wenige Hürden in den Weg. Allein das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund einem Drittel.

Die Chancen hierfür stehen nicht schlecht, denn trotz der zuletzt ausgeprägten technischen Schwäche sind der Kryptowährung erste Verbesserungen gelungen. Während sich der Relative-Stärke-Index (RSI) von überverkauften Niveaus erholt hat und mittlerweile leicht positiv notiert, hat der Trendstärkeindikator MACD einen Aufwärtstrend ausbilden können.

Zwar zeigt der unter der Nulllinie notierende MACD noch einen intakten Abwärtstrend von Ethereum an, ein Vorzeichenwechsel wird jedoch immer wahrscheinlicher, zumal schon der Sprung über die Signallinie charttechnische Entspannung bedeutet. Damit verfügt Ethereum über eine realistische Chance, dass die aktuelle Hürde schon in den kommenden Tagen abgeräumt und der Weg nach oben freigemacht werden kann.

Quelle: TradingView.com

Die These, dass Ethereum nach dem Überwinden der 50-Tage-Linie vor signifikanten Gewinnen stehen könnte, wird durch den Blick auf Solana – mit einer Marktkapitalisierung von tagesaktuell rund 79 Milliarden US-Dollar die Nummer 6 der Krypto-Welt – unterstützt. Hier nämlich ist der Sprung über die wichtige Durchschnittslinie bereits gelungen, was zu einer Anschlussrallye geführt hat.

Dabei war die Ausgangslage vor dem Sprung über die 50-Tage-Linie ganz ähnlich: Signifikante technische Schwäche, aber mit ersten Verbesserungen in RSI und MACD. Diese genügten bereits für einen erfolgreichen Ausbruch und weiteres Kaufinteresse. Auch hier stellt sich den Käuferinnen und Käufern derzeit nur wenig in den Weg, sodass Solana in den kommenden Tagen und Wochen Kurs auf 180 US-Dollar nehmen dürfte.

Was das Setup von Solana und Ethereum jedoch unterscheidet, sind die bei Solana deutlich ausgeprägteren bullishen Divergenzen in der technischen Indikation. Wer als Anleger, als Anlegerin, prozyklisch agieren möchte, ist bei Solana daher aktuell besser aufgehoben als bei Ethereum. Aufwärtschancen bieten im Schlepptau von Bitcoin jedoch beide.

Fazit: Das Nachholpotenzial ist beträchtlich!

Kryptowährungen befinden sich nach den anhaltenden Attacken auf die Unabhängigkeit der US-Notenbank wieder im Aufwind. Auch das insgesamt verbesserte Marktumfeld hilft der Branche auf die Sprünge, was vor allem beim Branchenprimus Bitcoin zu beträchtlichen Kursgewinnen geführt hat.

Auch Altcoins ziehen wieder an – und könnten aufgrund der zum Teil beträchtlichen Underperformance in den vergangenen Wochen und Monaten besonders großes Potenzial bieten. Vor allem Ethereum handelt unmittelbar an der 50-Tage-Linie mit einer spannenden Aufwärtschance. Das Vorbild für eine kräftige Anschlussrallye liefert Solana, das aus prozyklischer Perspektive bereits ein Kauf ist. Wer das Risiko nicht scheut, kann je nach Vorliebe bei beiden Token zuschlagen!

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion