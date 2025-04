Am 27. April startet die zweite Staffel "Daisy Dee's Style Revival by TK Maxx" bei VOX Up (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Ab dem 27. April 2025 dreht sich alles um die schönsten

Styles, Fashion-Statements und die empowernde Wirkung von Kleidung. Denn die

beliebte Show "Daisy Dee's Style Revival by TK Maxx" kehrt mit einer zweiten

Staffel bei VOX Up zurück! "Daisy Dee beweist erneut, dass Mode so viel mehr

sein kann als bloßes Styling - sie kann Menschen helfen, ihrer Persönlichkeit

Ausdruck zu verleihen und sogar Selbstvertrauen schenken. Mit diesem Ziel passt

'Daisy Dee's Style Revival by TK Maxx' hervorragend zu VOX Up. Wir freuen uns

daher sehr, dieses besondere Format in die zweite Staffel begleiten zu dürfen"

so Christian Undorf, Chefredakteur Multichannel und Channel Manager VOX Up.



Die Sendung verspricht erneut unvergessliche Makeover-Erlebnisse, bei denen

Kandidat*innen mit der Unterstützung von Stylistin Daisy Dee und TK Maxx ihren

persönlichen Stil neu definieren. In sechs Folgen erleben die sechs

Kandidat*innen eine Transformation, die nicht nur ihre äußere Erscheinung

verändert, sondern auch ihr Selbstbewusstsein stärkt.







It-Pieces, ist der Hotspot für alle, die ihren individuellen Style zelebrieren

oder sich neu entdecken wollen - und das immer bis zu 60% günstiger als der UVP.

Was unter Fashion-Liebhabern längst ein offenes Geheimnis ist, wird hier zur

Bühne: TK Maxx bietet die einzigartige Grundlage für die Makeover der

Kandidat*innen. Genau deshalb sind die Stores mit ihrer unglaublichen Auswahl

die Geheimwaffe von Stylistin Daisy Dee. Denn hier shoppt sie Looks, die das

Selbstbewusstsein ihrer Kandidat*innen beflügeln und ihre Persönlichkeiten zum

Strahlen bringen. Neben Daisy Dee und den Kandidat*innen werden auch prominente

Styling-Expert*innen Teil der Show sein, um das neugewonnene Selbstbewusstsein

der Kandidat*innen zu zelebrieren.



Mit Star-Power und Style-Expertise!



Daisy Dee wird in jeder Episode von einem weiteren Style-Expert begleitet - und

die Besetzung hat Star-Power! Aus dem TK Maxx Styling-Bus heraus verfolgen sie

die Transformation und geben wertvolle Tipps für das perfekte Styling. Motsi

Mabuse , die Tanzlegende und TV-Jurorin, bringt ihren Sinn für Eleganz und Stil

ein, während Bruce Darnell , die Ikone der Modewelt, mit seinem Charme und

Fachwissen das Makeover zu einem einzigartigen Erlebnis macht und den TK Maxx

Store in einen Catwalk verwandelt. Jorge González , charismatischer

Laufstegcoach und Styling-Experte, glänzt mit seiner Styling-Expertise und Seite 2 ► Seite 1 von 2





TK Maxx, der führende Off-Price Retailer für die besten Markendeals undIt-Pieces, ist der Hotspot für alle, die ihren individuellen Style zelebrierenoder sich neu entdecken wollen - und das immer bis zu 60% günstiger als der UVP.Was unter Fashion-Liebhabern längst ein offenes Geheimnis ist, wird hier zurBühne: TK Maxx bietet die einzigartige Grundlage für die Makeover derKandidat*innen. Genau deshalb sind die Stores mit ihrer unglaublichen Auswahldie Geheimwaffe von Stylistin Daisy Dee. Denn hier shoppt sie Looks, die dasSelbstbewusstsein ihrer Kandidat*innen beflügeln und ihre Persönlichkeiten zumStrahlen bringen. Neben Daisy Dee und den Kandidat*innen werden auch prominenteStyling-Expert*innen Teil der Show sein, um das neugewonnene Selbstbewusstseinder Kandidat*innen zu zelebrieren.Mit Star-Power und Style-Expertise!Daisy Dee wird in jeder Episode von einem weiteren Style-Expert begleitet - unddie Besetzung hat Star-Power! Aus dem TK Maxx Styling-Bus heraus verfolgen siedie Transformation und geben wertvolle Tipps für das perfekte Styling. MotsiMabuse , die Tanzlegende und TV-Jurorin, bringt ihren Sinn für Eleganz und Stilein, während Bruce Darnell , die Ikone der Modewelt, mit seinem Charme undFachwissen das Makeover zu einem einzigartigen Erlebnis macht und den TK MaxxStore in einen Catwalk verwandelt. Jorge González , charismatischerLaufstegcoach und Styling-Experte, glänzt mit seiner Styling-Expertise und