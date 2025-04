Drohnen revolutionieren die Denkmalpflege in Europa

SHENZHEN, China, 23. April 2025 /PRNewswire/ -- Fortschritte in der Drohnentechnologie verändern die Art und Weise, wie Denkmalpfleger Kulturdenkmäler bewerten, restaurieren und schützen. Von der hochauflösenden Erfassung architektonischer Details bis hin zur Bereitstellung wichtiger Daten für die Restaurierungsplanung haben Drohnen Präzision und Effizienz in der Denkmalpflege neu definiert. Zwei solcher Stätten, die von dieser Technologie profitieren, sind der Limburger Dom in Deutschland und die Cowdray House Ruins im Vereinigten Königreich.

Ein neues Zeitalter der Denkmalpflege