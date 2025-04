US-Finanzminister Bessent kündigt Deeskalation an: "Status quo ist untragbar"

An den Finanzmärkten wächst die Hoffnung auf eine Entspannung im Zollkonflikt zwischen den USA und China. Nach wochenlanger Eskalation mehren sich die Zeichen für eine Kurskorrektur – allen voran von US-Präsident Donald Trump selbst. Bei der Vereidigung des neuen Börsenaufsichts-Chefs Paul Atkins schlug er ungewohnt sanfte Töne an und betonte, nicht mit "harten Bandagen" kämpfen zu wollen. Bereits zuvor hatte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, erklärt, dass die USA "in Bezug auf ein mögliches Handelsabkommen mit China sehr gut vorankommen". Trump bereite "die Voraussetzungen für ein Abkommen mit China", sagte sie weiter, "und der Ball rollt in die richtige Richtung".

Noch konkreter wurde Trump am Dienstag in Washington: "Sie werden erheblich gesenkt, aber nicht auf null", sagte er mit Blick auf die bestehenden 145-Prozent-Zölle auf chinesische Waren. Er kündigte an, sich in allen Handelsgesprächen "sehr gut" gegenüber Peking verhalten zu wollen – vorausgesetzt, eine Einigung sei möglich. "Wir werden sehr nett sein, und sie werden sehr nett sein, und wir werden sehen, was passiert." Anders als in früheren Phasen verzichtete Trump auf Drohungen gegenüber Präsident Xi Jinping und kündigte an, das Thema COVID-19 in den Gesprächen nicht zu thematisieren.