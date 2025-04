Kavalan "LÁN" in Deutschland - ein blumiger, eleganter neuer Single Malt, inspiriert von den taiwanesischen Ursprüngen der Marke

Taipei (ots/PRNewswire) - Dieser STR-Whisky ist eine Hommage an seine Herkunft

und hat eine fruchtige, karamellige Süße.



Die führende Destillerie Taiwans freut sich über die positive Resonanz auf dem

deutschen Markt auf ihren neuesten Whisky LÁN - den ersten Whisky, der nach

Kavalans Geburtsort im Bezirk Yilan benannt ist.



LÁN (43 % Vol./700 ml) ist nach dem Mandarin-Wort für "Orchidee" benannt und ist

eine Hommage an die Wurzeln der Marke im Landkreis Yilan, da das Schriftzeichen

"?" sowohl in "Kavalan" als auch in "Yilan" vorkommt. Die Orchidee ist ein

Symbol für Raffinesse, das sich subtil im Design und im Geschmack des Whiskys

widerspiegelt.





LAN wurde für seine duftende Finesse gelobt und begeisterte das Publikum mit

einem Profil, das zarte Noten und Tiefe in Einklang bringt. Dieser preisgekrönte

Whisky unterstreicht die kontinuierliche Innovationskraft und das handwerkliche

Können von Kavalan.



"Deutschland ist ein Markt, der Authentizität, Qualität und Entdeckung schätzt",

sagte Y. T. Lee, Geschäftsführer von Kavalan. "Mit LÁN bieten wir eine neue Art

von Whisky-Erlebnis - blumig, raffiniert und unverkennbar Kavalan. Wir freuen

uns auch, mit unserem bewährten Partner, der Schlumberger Vertriebsgesellschaft

mbH & Co., zusammenzuarbeiten, während wir in diesem interessanten Markt weiter

expandieren."



Im Mittelpunkt der Zusammenstellung von LÁN steht die King Car Honey Peach

Orchidee - eine exklusive Blume, die von der Muttergesellschaft von Kavalan

gezüchtet wird und die Harmonie zwischen Natur und Kunst symbolisiert. Die

Zusammensetzung des Whiskys spiegelt diese Inspiration wider: Die raffinierte

Komposition aus Vanille-, Jasmin- und gerösteten Nussaromen wird durch die

bahnbrechende STR-Technik (Shaving, Toasting und Recharring) von Kavalan

hervorgehoben und durch die Reifung in Vinho-Weinfässern in ihrer Fülle und

Struktur verstärkt.



Um mehr über LÁN Whisky zu erfahren, besuchen Sie unseren langjährigen Partner

Schlumberger Vertriebsgesellschaft mbH & Co

(https://www.schlumberger.de/kavalan-l%c3%81n-43-6-vol-088012) . oder finden Sie

einen Händler unter https://kavalan.eu/haendler-suche/ .



[Produktbeschreibung]



Erfrischende Vanillenoten aus Bourbonfässern verbinden sich mit nussigen und

blumigen Aromen aus Portweinfässern. Zusätzlich bereichert durch die STR-Technik

von Kavalan, die dem Whisky eine karamellisierte, fruchtige Süße verleiht, die

durch das Abschaben, Rösten und Wiedereinbrennen von Vinho-Weinfässern erreicht

wird. Akzentuiert durch dessertartige und nussige Holznoten strahlt er eine

allgemeine Leichtigkeit und Eleganz aus, mit einem reinen und stets

überraschenden Aroma. Er erzielt ein subtiles Gleichgewicht zwischen

reichhaltigen Schichten.



Farbe: Tiefes Bernstein



Geschmack: Fesselnde Orchideenaromen gemischt mit Rosen-, Jasmin-, Pfingstrosen-

und Orangenblütendüften, kombiniert mit cremiger Vanille, Schokolade, Karamell,

Honigmelone und Fruchtgummis. Im Abgang finden sich Nuss- und Zimtnoten, die an

einen fernen Wald erinnern.



Gaumen: Erfrischende blumige und fruchtige Aromen, die sich mit cremigen und

schokoladigen Noten vermischen und in einem langanhaltenden nussigen und

zimtigen Holzduft gipfeln.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2668011/Picture1.jpg



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2668012/Lan_bottle_and_box.jpg



View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/kavalan-

lan-in-deutschland--ein-blumiger-eleganter-neuer-single-malt-inspiriert-von-den-

taiwanesischen-ursprungen-der-marke-302434351.html



Pressekontakt:



Adriana Yang,

adriana.yang@kingcar-germany.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/121270/6017933

OTS: Kavalan