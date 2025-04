Rüstungswerte geben weiter nach - Ukraine-Gespräche laufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gespräche über eine Beendigung des russischen Angriffskriegs in der Ukraine haben am Mittwoch das Interesse der Anleger an Rüstungswerten weiter gedämpft. Während der Gesamtmarkt von Hoffnungen in den von den USA angezettelten Zollkonflikten profitierte, rutschten die Aktienkurse von Rheinmetall als Dax -Schlusslicht nochmals um 2,2 Prozent ab. Geprägt von Gewinnmitnahmen zeichnet sich ihr vierter Verlusttag in Folge ab. Erst an der 21-Tage-Linie, die bei 1.360 Euro verläuft, konnten sie sich stabilisieren.

Noch etwas deutlicher zeigten sich die anhaltenden Gewinnmitnahmen im Rüstungssektor bei Hensoldt , die um 2,8 Prozent sanken. Mit einem Abschlag von zuletzt 5,6 Prozent waren die Verluste bei Renk am größten.