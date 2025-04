Evotec überrascht beim Gewinn: Analyst spricht von "ermutigendem Wendepunkt"

Wie Analyst Christian Ehmann von Warburg Research mitteilt, lagen die Umsätze mit 797 Millionen Euro nur zwei Prozent über dem Vorjahr, das operative Ergebnis (EBITDA) jedoch signifikant über dem Konsens – ein Erfolg, der vor allem auf das starke vierte Quartal und die dynamische Entwicklung im Bereich Biologics zurückgeht.

Besonders hervor hob sich dabei Just – Evotec Biologics, dessen Umsatz im Jahresvergleich um 71 Prozent auf 185,6 Millionen Euro stieg. Die strategische Bedeutung dieses Bereichs nehme deutlich zu, so Ehmann. Im Gegenzug bleibe das Kerngeschäft Shared R&D weiterhin unter Druck. Der Umsatz dort sank um neun Prozent, was auf Umstrukturierungen in der Pharmaindustrie und ein angespanntes Finanzierungsumfeld im Biotech-Sektor zurückgeführt wird.