Cash & Shares, Baby! BYD kündigt Bardividende und Gratisaktien an

Konkret schlägt BYD vor, für jeweils zehn gehaltene Aktien acht Bonusaktien sowie zwölf Kapitalaktien auszugeben – letztere stammen aus den Kapitalrücklagen des Unternehmens und werden kostenlos an bestehende Aktionäre verteilt. Zusätzlich soll eine Bardividende in Höhe von 39,74 Renminbi (5,49 US-Dollar) pro zehn Aktien gezahlt werden. Die Maßnahmen führen dazu, dass sich die Anzahl der ausstehenden BYD-Aktien von derzeit 3,039 Milliarden auf insgesamt 9,117 Milliarden erhöhen würde – ein Zuwachs um mehr als sechs Milliarden Stücke.

Der chinesische Elektroautobauer BYD hat seine Gewinnausschüttung für das laufende Jahr deutlich aufgestockt und will seine Aktionäre mit einem großzügigen Paket aus Dividenden und Gratisaktien belohnen. Die Ankündigung sorgte für ein positives Echo an der Börse. In Hongkong stieg der Kurs der BYD-Aktie am Mittwoch um 3,9 Prozent auf 390,40 HK-Dollar.

Der Plan muss noch von den Anteilseignern auf der Hauptversammlung im Juni abgesegnet werden. Die Chancen dafür stehen gut, denn die Maßnahme kommt bei Investoren offensichtlich gut an. BYD begründet den Schritt mit einer Kombination aus wirtschaftlicher Stärke und strategischer Kapitalpolitik. Das Unternehmen will einerseits seine Aktionäre am Erfolg beteiligen, andererseits aber auch seine Eigenkapitalstruktur stärken.

Gleichzeitig kündigte BYD an, auch in den kommenden Jahren an dieser Strategie festzuhalten. Das Unternehmen verweist darauf, dass die gesamten Bardividenden in den letzten drei Jahren stetig gestiegen seien. Nun wolle man diesen Kurs fortsetzen: "In den nächsten drei Jahren wird das Unternehmen die Bardividendenausschüttung im Vergleich zu den Bardividendenausschüttungen der letzten drei Jahre weiter ausbauen und proaktiv auf die Renditeerwartungen der Anleger eingehen." Dabei orientiere man sich "an der Kernstrategie, die Anleger unter umfassender Berücksichtigung der Geschäftsentwicklung, des Wachstumsbedarfs und der Kapitalreserven des Unternehmens aktiv zu belohnen".

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die BYD Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,46 % und einem Kurs von 44,59EUR auf Tradegate (23. April 2025, 11:45 Uhr) gehandelt.





