OxygenIT bietet kostenlosen Zugang zu seiner GreenOps-Plattform, um das Rätselraten beim Cloud Carbon Footprinting zu beseitigen

Die Mission von OxygenIT ist klar: fehleranfällige, auf Tabellenkalkulationen basierende Kohlenstoffbewertungen durch eine schnelle, automatisierte und zuverlässige Lösung ersetzen. Mit nur wenigen Klicks und in weniger als 30 Minuten können Unternehmen jetzt einen genauen CO2-Fußabdruck ihrer wichtigsten IaaS- und PaaS-Cloud-Services erstellen, zusammen mit personalisierten Empfehlungen, um sowohl Emissionen als auch Cloud-Kosten zu senken .

PARIS, 23. April 2025 /PRNewswire/ -- OxygenIT bietet seine GreenOps-Lösung jetzt kostenlos an , sodass manuelle Schätzungen und unzuverlässige Berechnungen des CO2-Fußabdrucks für Unternehmen jeder Größe zur Vergangenheit gehören.

Durch die Bereitstellung eines beispiellosen Einblicks in den Cloud-Energieverbrauch hilft das GreenOps-Startup Unternehmen, sofortige Maßnahmen zu ergreifen und so Transparenz in Effizienz und Nachhaltigkeit zu verwandeln.

„Die meisten Unternehmen sind sich der Auswirkungen der IT auf die Umwelt bewusst, aber nur wenige ergreifen sinnvolle Maßnahmen – oft, weil es an zuverlässigen Daten mangelt", sagt Gilbert Cabillic, Gründer und Geschäfstführer von OxygenIT. „Mit OxygenIT haben sie nun einfachen Zugang zu genauen, umsetzbaren KPIs, um sowohl ihren CO2-Fußabdruck als auch ihre Cloud-Ausgaben zu reduzieren. Wir wollen, dass IT-Führungskräfte über veraltete, handgefertigte Kohlenstoffberichte hinausgehen – denn heutzutage kann und sollte Kohlenstoff ein wichtiger Leistungsindikator sein."

Demokratisierung des Zugangs zu Cloud Carbon-Daten

In der heutigen, von der Cloud geprägten Welt überschatten Kostenoptimierung und Anbieterrisiko oft die Umweltbelange. OxygenIT möchte die Gleichung neu ausbalancieren, indem es seine automatisierte, ISO 21031-konforme Kohlenstoffmesslösung kostenlos über alle wichtigen Cloud-Plattformen (AWS, Azure, GCP) anbietet.

Innerhalb von Minuten gewinnen die Nutzer:

Eine zuverlässige Analyse des CO2-Fußabdrucks ihrer Cloud-Infrastruktur

Optimierungserkenntnisse zur Verringerung der CO₂-Emissionen und des Energieverbrauchs

Klare Aktionspläne für IT-, Finanz- und ESG-Teams

Schnell, verlässlich und unverbindlich

Während die Kohlenstoffbilanzierung häufig noch als Beratungsprojekt behandelt wird, führt OxygenIT einen tool- und produktorientierten Ansatz ein. Die Lösung führt genaue, quellenbasierte Messungen aus dem größten Angebot an nativen Cloud-Diensten durch, wobei eine transparente, überprüfbare Methodik verwendet wird, die weit über das hinausgeht, was mit reinen VM-Rechnern möglich ist.

Die wichtigsten Merkmale sind:

Kohlenstofftransparenz nach Team, Abteilung oder Kunde

Vergleich der Service-Level-Emissionen verschiedener Cloud-Anbieter

Entwicklungsfreundliche KPIs als Richtschnur für nachhaltige Kodierung und Architektur

Szenariosimulation für zukünftige IT-Projekte

OxygenIT ermöglicht es Unternehmen und ihren Beratern, sich auf die Förderung des Wandels zu konzentrieren, anstatt ihn nur zu messen.

Pressekontakt:

OxygenIT

Thomas Dubus

tdubus@oxygenit.io

Informationen zu OxygenIT

OxygenIT wurde von ScaleDynamics entwickelt und ist die erste Lösung zur Kohlenstoffmessung, die sowohl für On-Premise- als auch für Cloud-native Infrastrukturen konzipiert wurde. Es misst den Energieverbrauch und die Emissionen von IaaS-, PaaS- und virtuellen Diensten und verwandelt technische Daten in aussagekräftige Geschäftsinformationen. Sein Bottom-up-Ansatz gibt IT- und ESG-Teams die Werkzeuge an die Hand, die sie benötigen, um die Wirkung zu steigern.

Weitere Informationen: https://www.oxygenit.io/

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2666345/5271339/OxygenIT_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ein-wichtiger-wendepunkt-fur-greenit-oxygenit-bietet-kostenlosen-zugang-zu-seiner-greenops-plattform-um-das-ratselraten-beim-cloud-carbon-footprinting-zu-beseitigen-302435674.html