DZ BANK stuft EON AG auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von Eon von 14,50 auf 15,50 Euro angehoben, die Papiere aber nach der jüngsten Kursrally von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Die Dividendenrendite habe an Attraktivität eingebüßt und die jüngsten positiven Aspekte seien in der aktuellen Bewertung nun weitgehend enthalten, begründete Analyst Werner Eisenmann am Mittwoch sein neues Anlagevotum. Er verwies dabei auch auf "die notwendigen hohen Investitionen in das Stromnetz mit der Option einer nochmaligen Erhöhung des Investitionsbudgets und die Maßnahmen der CDU/SPD-Koalition"./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2025 / 10:06 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2025 / 10:10 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,96 % und einem Kurs von 15,23EUR auf Tradegate (23. April 2025, 11:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Werner Eisenmann

Analysiertes Unternehmen: EON AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m