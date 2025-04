Misserfolg des Onlineshops von Aldi - was andere daraus lernen können (FOTO) Der Discounter Aldi gilt als Riese unter den Supermarktketten. Seinen eigenen Onlineshop muss das Unternehmen allerdings nun einstellen. Diese Verkündigung kommt in einer Zeit, in der der E-Commerce eigentlich besonders boomt. Obwohl Aldi stark im …