Deutschland trotzt weltwirtschaftlicher Unsicherheit

Frankfurt am Main (ots) - Laut dem aktuellen Global Business Optimism Index von

Dun & Bradstreet ist die globale Geschäftserwartung im zweiten Quartal 2025 um 1

Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Ursachen sind vor allem anhaltende

geopolitische Unsicherheiten, volatile Handelsstrategien sowie zunehmender

Protektionismus.



In diesem Umfeld positioniert sich Deutschland positiv. Der Geschäftsklimaindex

stieg um 6 Prozent, das Vertrauen in finanzielle Stabilität um 8 Prozent. Auch

beim Thema ESG verzeichnet Deutschland einen Zuwachs von 19 Prozent - ein

möglicher Vorbote wachsender Investitionen im Nachhaltigkeitsbereich.





"Trotz internationaler Unsicherheiten und wachsender Risiken verzeichnetDeutschland einen erstaunlichen Anstieg des Optimismus, der vermutlich auf diepolitische Stabilität zurückzuführen ist", sagt Stefan Kuhlmann, ExecutiveDirector Sales bei Dun & Bradstreet Deutschland.Finanzielle Stabilität: Deutschland als LichtblickDer Global Business Financial Confidence Index verzeichnet weltweit einenRückgang um 9 Prozent. In den fortgeschrittenen Volkswirtschaften beträgt dasMinus 9 Prozent, in den Schwellenländern 7 Prozent. Nur drei von 32 Ländernzeigen eine positive Entwicklung: Deutschland (+8 Prozent), Indien (+1 Prozent)und Frankreich (+1 Prozent)."In Deutschland beobachten wir trotz schwieriger Rahmenbedingungen einenbemerkenswerten Anstieg des finanziellen Vertrauens. Das spricht für stabileGeschäftsmodelle und vorausschauende Finanzplanung. Die Erwartungen bezüglichsinkender Kreditkosten sind hier optimistischer, da die Zinssätze schnellergesenkt werden als in den USA. Diese Entwicklung könnte den Unternehmen bis 2025etwas Erleichterung verschaffen, doch die globalen finanziellenHerausforderungen werden dadurch nicht vollständig gelöst. Der Markt sehnt sichnach einer stabileren gesamtwirtschaftlichen Lage, die verlässlicheInvestitionsplanungen ermöglicht", so Kuhlmann.Lieferketten: Deutschland legt zu, USA schwächeltDer Global Supply Chain Continuity Index konnte sich nur leicht erholen (+1Prozent). In den USA sank der Optimismus in Bezug auf dieLieferketten-Kontinuität im Vergleich zum Vorquartal um 8 Prozent, währendDeutschland mit 11 Prozent einen deutlichen Zuwachs verzeichnete - gemeinsam mitMexiko (+13 Prozent) und Japan (+11 Prozent). Der Anstieg ist vermutlich auf dieResilienz der deutschen Industrieunternehmen sowie die Diversifizierung vonLieferketten zurückzuführen.ESG-Engagement: Deutschland mit SpitzenwertDer Global Business ESG Index ging weltweit um 3 Prozent zurück - der erste