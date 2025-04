Geschäftsprozesse optimieren mit Daten - warum Business-Intelligence-Lösungen für Unternehmen unverzichtbar sind (FOTO)

Speyer (ots) - Business-Intelligence-Lösungen (BI) sind Tools, die systematisch

Daten in Unternehmen sammeln, auswerten und daraus Handlungsempfehlungen

ableiten. Das macht sie in einer zunehmend digitalen Wirtschaft zu

Erfolgsfaktoren, die jedes Unternehmen nutzen sollte, um seine Geschäftsprozesse

zu optimieren. Doch warum sind BI-Technologien nicht mehr nur ein Nice-To-Have,

sondern unverzichtbare Hilfsmittel für erfolgreiche Unternehmen?



BI-Tools unterstützen Firmen dabei, bisher unentdeckte Potenziale zu entfalten,

unnötige Kostenpunkte aufzudecken und zu beseitigen, Umsätze zu steigern und

sich abzeichnende Markttrends frühzeitig zu erkennen. Das ermöglicht den

Unternehmen, datenbasierte, fundierte Entscheidungen zu treffen. Wie genau

BI-Technologien Firmen voranbringen, wird im folgenden Beitrag beleuchtet.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Grundlage: Deshalb sind Daten für Unternehmen so wertvollDaten sind ein wertvoller Rohstoff in der heutigen digitalen Welt. Sie bildendas Fundament für effiziente, zielgerichtete Entscheidungen. Die Auswirkungeneiner erfolgreichen Datenanalyse sind dabei umfangreich und reichen von derProzessoptimierung über eine höhere Kundenzufriedenheit bis hin zu einemallgemeinen Wettbewerbsvorteil.Ein unverzichtbares Tool für diese Aufgabe sind Business-Intelligence-Lösungen.Sie unterstützen Unternehmen dabei, aus der riesigen Datenmenge diejenigenInformationen herauszufiltern, die für den Unternehmenserfolg relevant sind.Geschickt eingesetzt ermöglichen diese Tools, nicht nur durchdachteEntscheidungen zu treffen, sondern diese sogar in Echtzeit umzusetzen - unddamit schneller auf Veränderungen reagieren zu können als Mitwettbewerber. Derentscheidende Schritt ist dabei allerdings nicht das Sammeln der Daten, sondernderen unternehmensbezogene Interpretation und Anwendung.Umsetzung: So werden die gesammelten Daten effektiv genutztDamit Erkenntnisse aus gesammelten Daten ihr volles Potenzial entfalten können,müssen sie in konkrete Handlungsschritte umgewandelt werden. Im ersten Schrittwerden dabei Hypothesen aus dem Datenmaterial abgeleitet. Vor allem geht esdarum, die zu erwartenden Auswirkungen von Veränderungen auf das Unternehmen imVorfeld abzuschätzen.Der zweite Schritt beinhaltet die Definition von eindeutig messbaren Zielen. Nurso kann am Ende des Optimierungsprozesses kontrolliert werden, ob dieVeränderungen die gewünschte Wirkung zeigen. Außerdem werden in dieser PhaseEinflussfaktoren, die sich auf die Zielerreichung auswirken könnten, bestimmt.Anschließend geht es darum, diese Einflussfaktoren insofern zu verändern, dasssie die Zielerreichung nicht mehr behindern oder verlangsamen. In diesem Schritt