Wie KI kleinen Unternehmen durch schwere Zeiten hilft (FOTO)

München (ots) - Hohe Betriebskosten, Fachkräftemangel und wirtschaftliche

Unsicherheit setzen besonders kleine Unternehmen unter Druck. Genau hier kann

künstliche Intelligenz zum Gamechanger werden. Ob im Kundenservice, der

Buchhaltung oder im Marketing - KI-Tools sparen Zeit, senken Kosten und

verschaffen Wettbewerbsvorteile.



Gerade für kleine Unternehmen ist KI eine echte Chance. Wer Prozesse

automatisiert und datenbasierte Entscheidungen trifft, kann auch mit begrenzten

Ressourcen effizient und profitabel arbeiten. In diesem Beitrag erfahren Sie,

wie kleine Betriebe KI konkret einsetzen können und welche Tools sich besonders

lohnen.





Herausforderungen und Chancen in wirtschaftlich unsicheren ZeitenDie wirtschaftlichen Unsicherheiten der vergangenen Jahre stellen kleine undmittlere Unternehmen (KMUs) im DACH-Raum vor große Herausforderungen.Insbesondere in der Industrie und im Gesundheitswesen steigen die Anforderungenan Effizienz und Kostenoptimierung. Eine Möglichkeit, diesen Herausforderungenzu begegnen, liegt in der Optimierung der Softwareentwicklung. In einerzunehmend digitalisierten Welt sind leistungsfähige Softwarelösungen einentscheidender Faktor für Innovationskraft, Marktfähigkeit und langfristigenUnternehmenserfolg.KI-gestützte Softwareentwicklung bietet dabei erhebliche Potenziale. Sieverkürzt Entwicklungszyklen, senkt Kosten und verbessert gleichzeitig dieSoftwarequalität. Eine Analyse des Capgemini Research Institute zeigt, dassbereits 40 Prozent der europäischen Unternehmen auf KI-gestützte Entwicklungsetzen und dadurch Effizienzsteigerungen von bis zu 30 Prozent erzielen.Effizienzsteigerung durch KI-gestützte EntwicklungSoftwareentwicklungsprozesse sind häufig ineffizient. Unklare Anforderungen,manuelle Tests, fehleranfällige Codierung und langsame Iterationszyklen führenzu unnötig langen Entwicklungszeiten und hohen Kosten. Eine systematischeOptimierung kann hier signifikante Vorteile bringen. Durch KI-gestützteEntwicklungstools ergeben sich drei wesentliche Verbesserungen:- Automatisierte Code-Generierung: KI-Tools wie GitHub Copilot oder OpenAI Codexunterstützen Entwickler durch intelligente Code-Vervollständigung. Studien vonMcKinsey & Company zeigen, dass dadurch die Entwicklungszeit um bis zu 55Prozent reduziert werden kann.- Optimierte Testprozesse: KI kann Unit-Tests automatisch generieren, Fehleridentifizieren und Sicherheitslücken aufdecken. Dies beschleunigt dieFehlerbehebung und erhöht die Softwarequalität. Laut einer Gartner-Analyse