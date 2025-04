Rockwell Automation stellt auf der ROKLive EMEA 2025 innovative Lösungen vor, mit denen Hersteller ihre Betriebe auf die Zukunft vorbereiten können

Mailand (ots/PRNewswire) - Die Veranstaltung bietet Teilnehmenden ein

umfassendes Programm mit Labors, Präsentationen, Networking und persönlichen

Beratungsgesprächen



Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für

industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat heute bekannt

gegeben, dass ab sofort Tickets für ROKLive EMEA (https://www.rockwellautomation

.com/en-gb/events/roklive/emea.html?utm_source=ThirdParty&utm_medium=Public_Rela

tions&utm_campaign=MultiInitiative_MultiIndustry_EMEA_CMP-07535-T6Q2C9&utm_conte

nt=news_wire%20) erhältlich sind. Die Leitveranstaltung in der EMEA-Region

findet vom 16. bis 19. Juni in Rom statt.





Teilnehmende haben Zugang zu mehr als 155 Sessions - Anwendungsbeispiele von

Kunden, interaktive Diskussionen, Live-Demonstrationen, praktische Übungen und

technische Präsentationen - in fünf Hauptbereichen:



- Integrierte Architektur

- Intelligente Maschinen

- Prozess und Leistung

- Produktionslogistik

- Sicherer, vernetzter digitaler Betrieb



Besucherinnen und Besucher können sich entweder für speziell kuratierteProgramme

anmelden, die sich auf die vorgestellten Themen konzentrieren, oder ein

individuelles Programm zusammenstellen.



"ROKLive EMEA wurde entwickelt, um Erstausrüstern (OEMs) und Kunden in der

gesamten Wertschöpfungskette wichtige Updates, Wissen und Einblicke zu bieten,

damit sie in der hochgradig digitalisierten Industrielandschaft erfolgreich sein

können", sagt Jan Van Den Bossche, Regional Vice President Technology & Domain

Expertise bei Rockwell Automation. "Mit Hilfe von vorgefertigten Tracks und

personalisierten Schulungsprogrammen können Teilnehmende ihre Zeit in den Labors

und Schulungsräumen optimal nutzen und haben zwischen den Sessions die

Gelegenheit, in unserer Connection Zone persönliche Gespräche zu führen."



Die Connection Zone, ein Schlüsselelement der Veranstaltung, bietet

Teilnehmenden die Möglichkeit, sich mit Rockwells Fach- und

Technologiespezialisten, PartnerNetwork(TM)-Unternehmen und gleichgesinnten

Kolleginnen und -kollegen zu vernetzen und auszutauschen. Die Connection Zone

bietet außerdem Ausstellungsstände, auf denen die neuesten Technologien von

Rockwell und seinen Partnern präsentiert werden.



Zusätzlich zum Hauptprogramm werden vier weitere Veranstaltungen parallel zur

ROKLive EMEA stattfinden:



- Digital Engineering Summit

- PharmaSuite User Group

- Leadership Summit

- Domain Experts Solutions Summit



Die Anmeldung zur Teilnahme an der ROKLive EMEA (https://www.rockwellautomation.

com/en-gb/events/roklive/emea.html?utm_source=ThirdParty&utm_medium=Public_Relat

ions&utm_campaign=MultiInitiative_MultiIndustry_EMEA_CMP-07535-T6Q2C9&utm_conten

t=news_wire%20) ist ab sofort möglich.



Informationen zu Rockwell Automation



Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), ist ein weltweit führendes Unternehmen

für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden die

Vorstellungskraft von Menschen mit dem Potenzial der Technologie, um die Grenzen

des Menschenmöglichen zu verschieben und die Welt produktiver und nachhaltiger

zu machen. Rockwell Automation hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin,

USA, und beschäftigte zum Ende des Geschäftsjahres 2024 rund 27.000

Problemlöser, die für unsere Kunden in mehr als 100 Ländern tätig sind. Um mehr

darüber zu erfahren, wie wir das Connected Enterprise in Industrieunternehmen

zum Leben erwecken, besuchen Sie http://www.rockwellautomation.com

(https://www.rockwellautomation.com/) .



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpg



View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/rockwell

-automation-stellt-auf-der-roklive-emea-2025-innovative-losungen-vor-mit-denen-h

ersteller-ihre-betriebe-auf-die-zukunft-vorbereiten-konnen-302424980.html



Pressekontakt:



Stanley Miller,

samiller1@ra.rockwell.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/23136/6018009

OTS: Rockwell Automation