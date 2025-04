Deutliche Gewinne - Hoffen auf günstigen Ausgang des Zollstreits

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben sich am Mittwoch merklich erholt. Solide US-Vorgaben und Entspannungssignale im Zollstreit beflügelten die Märkte. Der EuroStoxx 50 stieg am Mittag um 2,44 Prozent auf 5.082,37 Punkte. Außerhalb des Euroraums ging es ebenfalls nach oben. Der Schweizer SMI zog um 1,54 Prozent auf 11.826,08 Punkte an, während der britische FTSE 100 um 1,26 Prozent auf 8.433,23 Punkte zulegte.

Einmal mehr setzte die US-Regierung die Akzente. "Es herrscht Erleichterung darüber, dass der US-Präsident in Richtung Fed wieder etwas mildere Töne anschlägt, nachdem Investoren bis gestern auch eine sofortige Entlassung des Notenbankchefs als Risikofaktor einkalkulieren mussten", betonte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. "Gleichzeitig will Trump 'nett' zu China sein und stellt damit die Weichen erstmals nach der 145-Prozent-Zoll-Ankündigung wieder auf eine Deeskalation im Handelsstreit mit der zweitgrößten Volkswirtschaft." Die Börse setze jetzt darauf, dass das Thema Zölle zwar nicht ganz von der Bildfläche verschwinde, aber zumindest mit der Papptafel Anfang April seinen Höhepunkt erlebt habe.