Aktien Frankfurt Dax zieht an - SAP-Erholungsrally und Zollstreit-Hoffnung Positive aufgenommene Signale zur US-Zollpolitik haben den Dax am Mittwoch beflügelt. Als Antrieb hinzukam ein Kurssprung bei den Aktien von Europas größtem Softwarehersteller SAP . Der deutsche Leitindex zog um 2,7 Prozent auf 21.878 Punkte an und …