Gewinnmitnahmen bei Energiewerten - Eon gibt Richtung vor

Dreiseitensteak schrieb 15.04.25, 00:49

Da gebe ich Dir Recht. Die Zahlen und Aussichten sind sehr stabil für 2025.

Ebitda Wachstum +7-9%

Konzernergebnis -2%-5%

Bis 2028 benennt EON weiter dieses Wachstum, also knapp 8% Ebitda, 5% Konzernergebnis.

Solide würde ich das nennen.

Überragend ist es nicht.

Investitionen 7.5Milliarden.....

Zuletzt um 1 Milliarde erhöht.



Du verwechselt Angst bei mir mit Vorsicht am Markt.

Was Trump da losgetreten hat, ist eine Wirtschaftliche Atombombe.

Er hebelt globale Lieferketten aus, bringt Staatsanleihen der USA ins schlingern.

Die Börsen sind seit 2009 extrem Bullisch, bekamen immer wieder ihre Dämpfer. Fukoshima, Corona, Ukraine Krieg, Energiekrise.

Rücksetzer gehören dazu.

Ich hatte EON bei 14.5€ geshortet, dann den Zollschock verkauft.

Danach bin ich wieder Short eingestiegen, womit es gerade nicht sehr gut läuft, da EON wieder Richtung 14.7€ gestiegen ist.

Diese Woche ist Verfallstag.

Mir fehlen gerade noch die Gedanken, bei sehr gut gelaufenen Aktien Long zu gehen.

Das Makroökonomische Umfeld ist gerade sehr komisch.

Eon hat knapp 40% seit Januar zugelegt.

Seit 2022 100%.

Läuft mit dem Ausbruch in die Widerstandszone von 2012 rein.



Ich bin kein Panikmacher, kein Crash Prophet, aber Trumps treiben und das bei so hohen Börsenkursen, da bin ich sehr vorsichtig gerade.

Auch weil wir uns gerade nach einer Wahnsinns Hausse im Frühjahr befinden.

Vielleicht läuft das noch gut, aber wie sieht es Richtung Herbst aus?