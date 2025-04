secunet startet stark ins neue Jahr!

Nach vorläufigen Berechnungen startete das Unternehmen deutlich besser als 2024 ins neue Jahr. So wurde im ersten Quartal ein Umsatz von 78,3 Millionen Euro eingefahren. Dies entspricht einer deutlichen Steigerung von 36% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das Ebit lag bei 1,8 Millionen und verbesserte sich dadurch ebenfalls erheblich gegenüber dem negativen Wert von minus 5,6 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Dies entspricht einer positiven Ebit-Marge von 2,3% gegenüber – 9,7% im Auftaktquartal 2024. Die Ebitda-Marge verbesserte sich ebenfalls von minus 2,6% auf plus 8,4%.

Das hohe Niveau des Umsatzes geht auf bereits zum Vorjahresende getätigte und im ersten Quartal 2025 ausgelieferte Bestellungen im Bereich der öffentlichen Hand zurück. Auf Basis des positiven Jahresauftaktes bestätigte der Vorstand die Prognose für das laufende Jahr mit einem Umsatz von 425 Millionen Euro (Vorjahr: 406 Millionen). Dabei soll eine Ebit-Marge zwischen 9,5 und 11,5% sowie Ebitda-Marge zwischen 14,5 und 16,5% herausspringen. Dem steht ein Börsenwert von 1,28 Milliarden gegenüber. Das macht eine 3-fache Umsatzbewertung, was fair erscheint. 2024 hatte secunet erstmals die 400 Millionen-Euro-Umsatzmarke überschritten mit 406 Millionen. 27,9 Millionen Gewinn blieben (Vorjahr: 29 Millionen). Es fließt im Mai eine Dividende von 2,73 Euro (Vorjahr: 2,36 Euro), macht 1,39% Rendite. Etwa die Hälfte des Gewinns kehrt das Management regelmäßig aus. Die vollständigen Ergebnisse des Auftaktquartals werden am 13. Mai vorgelegt.

Wir glauben, daß sich die Aktie weiter erholen wird. In einer zunehmend vernetzten Welt sind die Perspektiven blendend. secunet sorgt mit der Kombination aus Produkten und Beratung für widerstandsfähige, digitale Infrastrukturen und den Schutz für Daten, Anwendungen und digitale Identitäten. Die Spezialisierung auf besonders sensible Bereiche wie Cloud, IIoT, eGovernment und eHealth zahlt sich aus. Mit den Sicherheitslösungen halten Unternehmen höchste Sicherheitsstandards in Digitalisierungsprojekten ein. In der SINA Cloud werden Staatsgeheimnisse sicher verwahrt, und zwar bis zur Einstufung GEHEIM. Aufgrund der geopolitischen Entwicklungen wird die Regierung mehr in ihre IT-Sicherheit investieren müssen: Cyberkriminalität und Spionage bleiben enorme Probleme. 2024 wurde in Deutschland für den IT-Schutz 11,2 Milliarden Euro ausgegeben, plus 14%. Die IT-Sicherheit wird auch aufgrund steigender Regulierung wichtiger. Darunter sind der Cyber Resilience Act oder die NIS2-Richtlinie.