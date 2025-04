Tui erholt - Hoffnung im Zollstreit - Metzler startet mit 'Buy'

Marga Prohens, presidenta del Govern Balear, ha aprobado un decreto ley de medidas

Jobs und Stellenangebote bei TUI Group in Palma

TUI sucht auf Mallorca Personal. Aus diesem Anlass organisiert die Personalvermittlungsplattform Palma Activa einen Bewerbungstag am 22. Februar.



Gesucht werden 80 neue Angestellte, darunter 30 deutsch- oder polnisch-sprachige Fremdenführer

sowie insgesamt 50 Kundenbetreuer, die Deutsch, holländisch, französisch oder polnisch sprechen.



Wer interessiert ist, kann sich auf der Homepage von Palma Activa einschreiben.

Diejenigen, die in Frage kommen, werden dann kontaktiert und können sich am 22. Februar persönlich vorstellen.

Was sollen denn das für Angestellte sein?

Es gibt keine "TUI"-Angestellten auf Malle.

komme vom rasenmaehen rein - mit unterbrechungfuer die analyse des neuen tourismus decretes von marga prohenswo unter anderem festgelegt wurde, dass in neuen hotelprojekten,fuer angestellte wohnraum mit errichtet werden sollte...das decret findest Du im BOIB (sowas wie amtsblatt) Decret llei 4/2025,d`abril...und lese dann den unsinn den Du schreibstam besten Du bewirbst Dich mal beidenn die neuen angestellten - fuer die auch wohnungen bereitgestellt werdensind z.b.reiseleiter - ein paar hundert allein auf mallorca - und die werden angestellt beidas sind z.b. die damen und herren die zu gewissen festgelegten zeiten in den hotelsin denen sich TUI gaeste befinden beschwerden entgegen nehmen - geholfen wird bei diebstahlarztbesuche geregelt - busfahrten erklaert und auch ausfluege verkauft werden... in der bilanz als TUI musement zu findenhier :oben terminal service agenten gesucht werdenauf dem flughafen palma arbeiten zig TUI angestelltevon den, meistens damen, die fuer die TUI gaeste die schilder hoch gehalten werdenund den weg zu den tui bussen beschreiben uswusf auch alle angestellt bei der TUI ESPAÑATUI airport reps und auch hotel beschwerde reps gibt es und und undfuer das mangement der tui mitarbeiter auf der insel werden auch wohnungen gestelltallerdings keine kleinen pisos ...hast Du eine ahnung wieviele manager es hier auf mallorca von der TUI hat...NUR noch ein weiteres beispiel---wenn nun mehr reisen als geplant verkauft werden - dann haben die schon beschaeftigten mitarbeiter der TUIeinen haufen arbeit, das neu benoetigte personal frueher als geplant einzustellen bzw heranzubekommen...arbeitsantritt frueher als geplant ...wohnung frueher als geplant uswusfkosten dadurch hoeher als vorher kalkuliert...zitatzitat endedas stimmt einfach nicht - und damit schluss ende und aus