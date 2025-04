Warum der Krypto Markt längst Teil des Finanzsystems ist

Als Bitcoin 2009 das Licht der Welt erblickte, war die zentrale Botschaft klar: eine dezentrale, unabhängige Alternative zum traditionellen Finanzsystem. Die Genesis-Block-Nachricht, die auf einen Zeitungsartikel zur Bankenrettung verwies, war programmatischer Protest. Die frühen Krypto-Enthusiasten sahen sich als Vorreiter eines neuen Geldzeitalters – jenseits staatlicher Kontrolle, jenseits zentraler Geldpolitik, jenseits der Wall Street. Der Glaube an die Unabhängigkeit des Krypto Markts war keine technische These, sondern ein ideologisches Fundament.

Heute, gut 15 Jahre später, ist dieser Glaube erschüttert. Die empirischen Daten sprechen eine klare Sprache: Der Kursverlauf von Bitcoin (BTC) und anderen großen Kryptowährungen weist seit Jahren eine wachsende Korrelation zu den Aktienmärkten auf – insbesondere zum Technologie-Sektor. In Phasen makroökonomischer Unsicherheit wie der Corona-Krise oder den Zinserhöhungswellen der US-Notenbank Fed zeigen sich parallele Muster: Fällt der NASDAQ, fällt auch Bitcoin. Steigt die Liquidität am Markt, steigen beide.

Die sogenannte „Entkopplung“ ist in der Praxis eine Illusion. Der Krypto Markt reagiert sensibel auf die gleichen Signale wie der traditionelle Finanzmarkt: Zinsentscheidungen, Inflationserwartungen, geopolitische Spannungen. Spätestens seit 2022 ist die Erzählung von der ökonomischen Eigenständigkeit kaum noch haltbar.

3. Der Einzug institutioneller Anleger

Ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklung ist die zunehmende Beteiligung institutioneller Investoren. Mit der Zulassung von Bitcoin-ETFs in den USA hat sich das Verhältnis zwischen Krypto und TradFi (Traditional Finance) grundlegend verändert. Unternehmen wie BlackRock, Fidelity oder Ark Invest verwalten mittlerweile Krypto-Produkte in Milliardenhöhe. Dabei folgen sie denselben Mechanismen wie bei anderen Anlageklassen: Risikobewertung, Portfoliobalancing, Reaktion auf makroökonomische Daten.

Was als Gegenmodell zur Wall Street begann, wird heute an der Wall Street gehandelt – mit entsprechenden Konsequenzen: Preisbildung, Volatilität und Marktdynamiken folgen zunehmend den bekannten Spielregeln etablierter Finanzmärkte.

4. Stablecoins und ihre Rolle im System

Ein weiteres Beispiel für die Einbindung in das klassische System sind Stablecoins wie Tether (USDT) oder USD Coin (USDC). Sie bilden die Brücke zwischen Krypto-Assets und Fiatgeld – insbesondere dem US-Dollar – und werden als Transaktionsmedium und Sicherheit in DeFi-Protokollen eingesetzt. Doch gerade durch ihre Bindung an den Dollar sind sie zwangsläufig vom Zustand der US-Wirtschaft, der Geldpolitik und dem Vertrauen in Finanzinstitutionen abhängig. Stablecoins fungieren nicht als Alternativen zum klassischen Geld, sondern als technische Adapter für den Zugang zu Krypto Werten.