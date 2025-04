Trinasolar zeigt intelligente PV- und Speicherlösungen für mehr Nachhaltigkeit auf der Intersolar Europe 2025 / Der Anbieter präsentiert sein breites Portfolio in Halle A1 am Stand A1.170 (FOTO)

München (ots) - Trinasolar, ein weltweit führender Anbieter von intelligenten

Photovoltaik (PV)- und Energiespeicherlösungen, zeigt auf der diesjährigen The

smarter E Europe und Intersolar Europe in München sein umfassendes "Smart Solar

and Energy Storage Solutions" Produktportfolio - darunter

Energiespeichersysteme, Montagesysteme und eine breite Palette an PV-Modulen. Zu

den Highlights am Stand A1.170 gehören die neue integrierte Speicherplattform

Elementa 2 Pro , die Shield Extremklima-Lösungen und die neueste Version des

n-Typ i-TOPCon Honey -Moduls sowie weitere innovative Lösungen.



Integrierte BESS-Lösung Trina Storage Elementa 2 Pro





Die neueste Generation der integrierten Energiespeicherplattform von Trina

Storage, Elementa 2 Pro , bietet eine verbesserte Effizienz mit

leistungsstarken, hauseigenen 314Ah-Zellen, die mit bis zu 15.000 Zyklen für

langfristige Zuverlässigkeit und Leistung sorgen.



Das 5-MWh-System verfügt über ein robustes dreistufiges Sicherheitskonzept -

einschließlich Branderkennung, Brandunterdrückung und Explosionsschutz - für

maximale Sicherheit, selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen.



Der auf Kompaktheit und Flexibilität ausgelegte Großspeicher Elementa 2 Pro

bietet eine hohe Energiedichte bei geringem Platzbedarf (dank Side-by-Side- und

Back-to-Back-Anordnung) und besonders niedrigem Betriebsgeräusch (<=70 dB),

wodurch er sich ideal für urbane oder industrielle Standorte eignet.



Elementa 2 Pro ist mit einem intelligenten Temperaturmanagementsystem

ausgestattet, das mittels Hybridkühltechnologie die Zelltemperaturunterschiede

auch unter extremen Bedingungen auf <=2.5°C hält. Dies gewährleistet eine

optimale Leistung, verlängert die Lebensdauer des Systems und reduziert seinen

Wartungsbedarf.



Shield Extremklima-Lösung für Dachanlagen und Freiflächen



Vertex S+ Shield (NED9R.28) ist die Aufdachlösung von Trinasolar für extreme

Wetterbedingungen. Das für private und gewerbliche Dächer konzipierte PV-Modul

mit n-Typ i-TOPCon-Technologie verfügt über dickeres Glas und ein optimiertes

Rahmendesign für verstärkten Schutz gegen Hagel und erhöhte Tragfähigkeit. Mit

kompakter Größe (1,76 × 1,13 m) und verbesserter Langlebigkeit ist das Modul die

ideale Lösung für Einsatzgebiete mit erhöhter Gefährdung durch Schnee, Wind oder

Hagel.



Für die Installation auf Freiflächen kombiniert die Shield-Lösung für extreme

Klimabedingungen das robuste Vertex N Shield (NED19RC.20) Modul entweder mit dem

Vanguard 1P Tracker oder einem Montagesystem mit fester Neigung. Mit dickerem

Glas und einem optimierten Rahmendesign hält die Shield-Lösung Hagel bis zu 75

mm sowie mechanischen Lasten von +8000/-6000 Pa bei festem Montagesystem und

+3600/-3000 Pa mit dem Tracking-System stand. Die Anlage kann auch Schneelasten

bis zu 2,2 m tragen. Integrierte smarte Funktionen zur automatischen Einnahme

der Sicherheitsposition sowie eine Echtzeit-Wetterüberwachung bieten sowohl

strukturellen Schutz als auch eine optimierte Energieausbeute unter rauen

klimatischen Bedingungen.



Ein neues Honey Modul für leistungsstarkes Modernisieren bestehender Anlagen



Das neue Honey NEG9M4C.26 Modul wurde als kompatible Option für den Ersatz

älterer Trinasolar Honey-Module und vergleichbare Produkte im 60-Zellen-Format

entwickelt. Dieses kompakte, langlebige und einfach zu installierende

Modulkonzept eignet sich besonders gut für die Modernisierung älterer Systeme

und die einfache Installation bei kleinen Dachanlagen mit beschränktem

Platzangebot.



Das neue Honey ist mit neuester n-Typ i-TOPCon Zellentechnologie ausgestattet.

Es vereint eine robuste Doppelglas-Struktur, hervorragendes Leistungsverhalten

bei höheren Temperaturen (-0,29 %/°C) und gute Kompatibilität sowohl mit älteren

als auch mit neueren Wechselrichtern, wodurch eine nahtlose Integration sowohl

in bestehende als auch in neue Systeme gewährleistet wird.



Smarte Lösungen für nachhaltige Energiekonzepte



Trinasolar wird am Stand A1.170zudem das gesamte Vertex N-Portfolio für

Anwendungen in Großanlagen vorstellen, ebenso wie die Vertex S+-Modulfamilie,

die für eine Vielzahl von Aufdachanwendungen auf Wohn- und Gewerbegebäuden

entwickelt wurde.



Darüber hinaus erhalten die Besucher einen Einblick in das umfassende Portfolio

an Montagesystemen, darunter das FixOrigin System mit fester Neigung sowie die

ein- und zweireihigen Nachführsysteme Vanguard 1P und Vanguard 2P. Alle Systeme

sind so konzipiert, dass sie in den unterschiedlichsten komplexen

Geländeverhältnissen und unter schwierigen klimatischen Bedingungen in ganz

Europa eine hohe Leistung erbringen.



"Wir freuen uns darauf, sowohl unsere neuesten Produktentwicklungen als auch

eine Technologie-Roadmap zu präsentieren, die das starke Engagement von

Trinasolar für Innovation und langfristige Technologieführerschaft in der

Branche der erneuerbaren Energien widerspiegelt," erklärt Gonzalo de la Viña,

President Europe bei Trinasolar. "Die Messe ist zudem eine überaus wichtige

Gelegenheit, uns mit unseren Partnern und Kunden auszutauschen, ihre aktuellen

Anforderungen zu verstehen und gemeinsam zu erkunden, wie wir ihre Projekte am

besten unterstützen können - sei es durch leistungsstarke Systeme, flexible

Hybridlösungen oder zukunftssichere Designs, die auf Belastbarkeit und

Nachhaltigkeit ausgelegt sind."



Über Trinasolar (688599.SH)



Trinasolar wurde im Jahr 1997 gegründet. Als weltweit führender Anbieter von

Photovoltaik (PV)-Modulen und smarten Energielösungen liefert Trinasolar

Produkte, Anwendungen und Dienstleistungen der PV zur Stärkung der globalen

nachhaltigen Entwicklung. Durch ständige Innovation bringt Trinasolar die

PV-Branche weiter voran, indem es die Netzparität von Solarstrom fördert und

erneuerbare Energien populär macht. Trinasolar hat es sich zur Aufgabe gemacht,

die Entwicklung erneuerbarer Energien weltweit voranzutreiben.



Bisher hat Trinasolar weltweit mehr als 240 GW an Solarmodulen ausgeliefert.

Darüber hinaus umfasst das nachgelagerte Geschäft von Trinasolar die Entwicklung

von PV-Projekten, Finanzierung, Design, Bau, Betrieb und Management sowie

Systemintegrationslösungen für Kunden aus einer Hand. Trinasolar brachte 2018

erstmals die Marke Energy IoT auf den Weg und strebt nun an, ein weltweit

führender Anbieter von intelligenter Energie zu werden. Im Juni 2020 wurde

Trinasolar am STAR Market der Shanghai Stock Exchange gelistet. Für weitere

Informationen besuchen Sie bitte https://www.trinasolar.com/de .



