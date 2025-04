"Beide Modelle ergänzen sich in der Praxis ideal."

Kassel (ots) - Der neue Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD sieht vor,

die honorar- und provisionsbasierte Finanzberatung nebeneinander zu erhalten.

Gleichzeitig ist eine Prüfung geplant, ob die Finanzdienstleistungsaufsicht

(BaFin) ausreichend gerüstet ist, um Fehlanreize in der Finanzberatung zu

verhindern. Heiko Hauser, Geschäftsführer der konzernunabhängigen

Finanzberatungsgruppe Plansecur, erklärt dazu: "Die damit implizierte

Parallelität beider Vergütungsmodelle für Finanzberatung ist eine richtige

Weichenstellung, denn dies fördert die Nutzung der Kompetenz der

Finanzberatungen in der Breite der Bevölkerung. Die angekündigte Prüfung

möglicher Fehlanreize darf indes nicht in einen Generalverdacht oder in einer

Überregulierung insbesondere der Provisionsberatung münden."



Der Plansecur-Geschäftsführer stellt klar: "Weite Teile der Bevölkerung nehmen

eine Finanzberatung deutlich eher in Anspruch, wenn sie kein Honorar vorab

zahlen müssen, sondern dieses aus den gewählten Finanzprodukten heraus abgeführt

wird. Ein Provisionsverbot, wie es etwa auf EU-Ebene regelmäßig diskutiert wird,

würde Menschen von der Finanzberatung abkoppeln, die ihren Nutzen auf den ersten

Blick für sich nicht erkennen. Das wäre fatal angesichts der gesetzlichen

Rentensituation, die eine eigenfinanzierte Altersvorsorge unerlässlich macht, um

seinen Lebensstandard im Alter halten zu können."





Bürokratieabbau statt noch mehr Regulatorik



Vor diesem Hintergrund wertet Heiko Hauser den neuen Koalitionsvertrag als eine

"kluge Weichenstellung, die Provisionsberatung in Deutschland beizubehalten."

Allerdings dürfe diese nicht durch noch mehr Bürokratie belastet werden. Er

zieht einen anschaulichen Vergleich: "In der Finanzberatung erfährt die Kundin

bzw. der Kunde heute schon auf den Cent genau, wie hoch die Provision seiner

Beraterin bzw. seines Beraters ist. Das wäre in etwa so, als ob im Einzelhandel

unter jedem Preisschild zu lesen wäre, welchen Aufschlag das jeweilige Geschäft

auf den Einkaufspreis erhebt."



Mit der geplanten Absetzung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz habe die

Koalition ein klares Signal für Bürokratieabbau in der Industrie und im Handel

gegeben. "In vielen anderen Branchen wie der Finanzberatung wäre eine

Reduzierung der Bürokratie sowohl für die Bürgerinnen und Bürger als auch für

die Anbieter ebenfalls wünschenswert", sagt Heiko Hauser. Er argumentiert: "Eine

ausufernde Regulatorik erschwert nicht nur die Arbeit, sondern verursacht auch

Kosten, die letztlich bei der Verbraucherin bzw. beim Verbraucher landen. Wer

also dafür sorgen will, dass die Provisionen im Rahmen bleiben, der darf auch

die Bürokratie nicht zu weit treiben."



Der Plansecur-Geschäftsführer weist darauf hin, dass der neue Koalitionsvertrag

mit der Einführung der Frühstartrente zum 1. Januar 2026 selbst einen neuen

Anreiz geschaffen hat, Heranwachsende zwischen sechs und 18 Jahren zu einer

privaten Altersvorsorge zu motivieren. "Das ist gut und richtig", sagt Heiko

Hauser, "aber dann sollte es für die Eltern auch möglichst einfach und

unbürokratisch sein, die vom Gesetzgeber eröffneten Möglichkeiten zu nutzen. Die

von der Koalition vorgesehenen 10 Euro monatlich bis zur Rente mit 67 Jahren

einzuzahlen, reicht sicherlich nicht aus, um im Alter auskömmlich leben zu

können. Die Bürgerinnen und Bürger benötigen deutlich mehr eigene Vorsorge, um

über Jahrzehnte hinweg ein wachsendes Finanzpolster für ihr Alter aufzubauen."



Plansecur (http://www.plansecur.de) ist eine konzernunabhängige

Unternehmensgruppe für Finanzplanung, die großen Wert auf ethische Grundsätze

und jahrzehntelange Kundenbindung legt. Rund 180 selbstständige Finanzprofis

beraten die Kundschaft ganzheitlich in allen Finanzbelangen (Absicherung,

Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Immobilien). Sie sind mehrheitlich am

Unternehmen beteiligt und unterliegen keinen Absatz- oder Produktvorgaben.

Plansecur hat ein ausgeprägtes soziales Engagement und neben mehreren Stiftungen

auch das "Vordenker Forum" gegründet, das Menschen auszeichnet, die maßgeblich

an der Zukunft unserer Gesellschaft mitwirken.



Bildmaterial für die Presse gibt es hier

(https://plansecur.de/plansecur/presse-und-aktuelles/#downloads) .



Pressekontakt:



Kontakt: Plansecur, Druseltalstraße 150, 34131 Kassel,

Tel.: +49 (0) 561 / 9355-0, E-Mail: mailto:presse@plansecur.de,

Web: http://www.plansecur.de und http://www.linkedin.com/company/plansecur/



Presse: euromarcom public relations,

E-Mail: mailto:team@euromarcom.de, Web: http://www.euromarcom.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16062/6018150

OTS: Plansecur KG