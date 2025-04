GoldMining Inc. identifiziert signifikante Antimonmineralisierung, einschließlich 2,79 g/t AuEq (0,71 g/t Au und 0,59% Sb) auf 79 Metern und 1,91 g/t AuEq (1,56 g/t Au und 0,10% Sb) auf 128 Metern

Vancouver, British Columbia - 23. April 2025 - GoldMining Inc. (das "Unternehmen" oder "GoldMining") (TSX: GOLD; NYSE American: GLDG) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldmining-inc/ - freut sich bekannt zu geben, dass es nach der Überprüfung historischer Bohrergebnisse eine Antimonmineralisierung ("Sb") identifiziert hat, die mit einer Goldmineralisierung auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Crucero ("Crucero" oder das "Projekt") in der Provinz Carabaya, Peru, einhergeht

Höhepunkte:

- Zusätzlich zu dem etablierten robusten Goldmineralisierungssystem hat das Unternehmen vor kurzem bedeutende Antimonwerte in der Crucero-Bohrdatenbank identifiziert.

- Aufgrund der Verknappung dieses strategischen Metalls ist der Antimon-Spotpreis in letzter Zeit erheblich gestiegen und liegt nun bei etwa 55.250 US-Dollar pro Tonne

- Die Goldmineralisierung bei Crucero tritt mit zerstreutem Pyrit, Pyrrhotit, Arsenopyrit und Stibnit auf, wobei letzteres ein antimonhaltiges Mineral ist.

- Die angezeigte Ressource für Crucero wird auf insgesamt 30,65 Millionen Tonnen (Mt") mit einem durchschnittlichen Gehalt von 1,0 Gramm pro Tonne Gold (g/t Au") geschätzt und enthält etwa 993.000 Unzen (oz") Gold; eine zusätzliche abgeleitete Ressource von 35,78 Mt mit 1,0 g/t Au enthält etwa 1.147.000 oz Au. Die Mineralressourcenschätzung wird im Rahmen eines konzeptionellen Grubenentwurfs unter Verwendung eines durchschnittlichen Goldpreises von 1.500 US$/oz gemeldet.

- Eine vorläufige Analyse der Datenbank mit den Bohrlochproben weist auf zahlreiche Antimonvorkommen hin, wobei einzelne Proben bis zu 39,6 % Sb enthalten. Eine Auswahl von Bohrabschnitten, die vom Unternehmen verifiziert wurden, umfasst:

DDH-01: 2,49 g/t Goldäquivalent* ("AuEq") (1,05 g/t Au & 0,41% Sb) über 47 Meter (ab 227 m Tiefe

DDH-02: 44,37 g/t AuEq (42,15 g/t Au & 0,63 % Sb) über 7 Meter (aus 141 m Tiefe), einschließlich 1.075 g/t Au & 8,96 % Sb über 0,25 Meter; und 2,79 g/t AuEq (0,71 g/t Au & 0,59 % Sb) über 79 Meter (aus 175 m Tiefe)

DDH-03: 1,87 g/t AuEq (1,09 g/t Au & 0,22% Sb) über 22 Meter (ab 203 m Tiefe)

DDH-04: 1,95 g/t AuEq (1,56 g/t Au & 0,11% Sb) über 128 Meter (ab 4 m Tiefe)

- Die Crucero-Datenbank enthält Untersuchungsdaten für 72 Bohrlöcher sowie 657 Grabenuntersuchungen, einschließlich über 15.000 Golduntersuchungen und über 10.000 Antimonuntersuchungen. Das Unternehmen ist derzeit dabei, eine umfassende Datenbank zusammenzustellen und zu validieren, um eine weitere Analyse der Verteilung und des Gehalts von Antimon auf dem gesamten Projekt durchzuführen.

*AuEq wird nach der Formel AuEq (g/t) = Au-Gehalt (g/t) + 3,52 * Sb-Gehalt (%) berechnet. Au-Preis von 2.200 $/oz und Sb-Preis von 35.600 $ (beides etwa 35 % des aktuellen Spotpreises). Die Goldgewinnung wird mit 100 % angegeben und eine fiktive Antimongewinnung von 70 % verwendet.

Alastair Still, Chief Executive Officer von GoldMining, kommentierte: "Die Identifizierung des Vorkommens von Antimon in unserem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Crucero eröffnet eine aufregende Möglichkeit, einen zusätzlichen Wert aus einer bereits beträchtlichen geschätzten Goldressource zu gewinnen. Frühere Bewertungen des Grundstücks identifizierten das Vorkommen von Antimon, das in erster Linie in Form des Minerals Stibnit vorkommt, das mit der Goldmineralisierung koexistiert und als Wegbereiter für diese fungiert. Angesichts der wachsenden strategischen Bedeutung von Antimon, die durch einen Anstieg des Antimonpreises auf etwa 50.000 $ pro Tonne veranschaulicht wird, sind wir der Ansicht, dass wir den wirtschaftlichen Wert des Projekts Crucero durch eine gründliche Neubewertung unserer Datenbank steigern können, um das Antimonvorkommen in Verbindung mit der Goldmineralisierung zu quantifizieren. Diese Arbeit erweitert unsere Aktivitäten und zeigt die Optionalität unserer Vermögenswerte, da wir uns weiterhin darauf konzentrieren, den Wert unseres Portfolios an Gold- und Gold-Kupfer-Projekten in ganz Amerika zu erschließen."

Crucero Projekt

Das Crucero-Projekt (siehe Abbildung 1) befindet sich in den Anden in der Provinz Carabaya im Südosten von Peru. Das Dorf Caserio de Oscoroque liegt ca. 10 km westlich des Projekts an der Straße, und die nächstgelegene größere Gemeinde ist die Stadt Juliaca, ca. 150 km süd-südwestlich, die über einen Flughafen verfügt, der Inlandsflüge mit Verbindungen nach ganz Peru anbietet.

Abbildung 1 - Crucero-Projekt, Departement Puno, Provinz Carabaya, Peru.

Das Projekt enthält eine orogene Goldmineralisierung, die mit einer Pyrit-, Pyrrhotit-, Arsenopyrit- und Stibnitmineralisierung verbunden ist. Die Mineralisierung ist in alteriertem Metasedimentgestein enthalten, das zur Ananea-Formation aus dem unteren Paläozoikum gehört.

Die Explorationsprogramme, die von 1996 bis 2012 von früheren Betreibern durchgeführt wurden, umfassten geologische Kartierungen, geochemische Boden- und Gesteinsuntersuchungen, Schürfungen, geophysikalische Oberflächenuntersuchungen, Diamantbohrungen und metallurgische Testarbeiten. Die Bohrungen konzentrierten sich auf eine der geophysikalischen Anomalien, die als "Zone A1" bezeichnet wird und in der von 2003 bis 2012 insgesamt 72 Kernbohrungen über 22.712 m durchgeführt wurden.

Die angezeigte Mineralressource für Crucero (siehe Tabelle 1) wird auf insgesamt 30,65 Millionen Tonnen ("Mt") mit einem durchschnittlichen Gehalt von 1,00 Gramm pro Tonne Gold ("g/t Au") geschätzt und enthält etwa 993.000 Unzen ("oz") Gold. Weitere 35,78 Mt mit einem Durchschnittsgehalt von 1,00 g/t Au, die etwa 1.147.000 Unzen Au enthalten, werden in der Kategorie "Abgeleitete Ressourcen" geschätzt. Die MRE wird im Rahmen eines konzeptionellen Grubenentwurfs für das Projekt gemeldet, wobei ein langfristiger durchschnittlicher Goldpreis von 1.500 US$/oz Au zugrunde gelegt wird.

Tabelle 1 Mineralressourcenschätzung für das Crucero-Projekt (Stichtag: 20. Dezember 2017)

Cut-off g/t Angegeben Abgeleitet Tonnage Klasse Metall Tonnage Klasse Metall Mt. g/t oz Mt. g/t oz 0.4 30.65 1.00 993,000 35.78 1.00 1,147,000

Anmerkungen zu Tabelle 1:

Es besteht keine Gewissheit, dass alle oder ein Teil der geschätzten Mineralressourcen in Mineralreserven umgewandelt werden können. Tagebauressourcen, die in einem konzeptionellen Tagebau oberhalb eines Cutoff-Gehalts von 0,40 g/t Au enthalten sind. Die Grubenbeschränkungen basieren auf einem angenommenen Goldpreis von 1.500 US$/oz, Abbaukosten von 1,60 US$/t und Verarbeitungskosten von 16,00 US$/t. Die Tonnage der Mineralressourcen und das enthaltene Metall wurden gerundet, um die Genauigkeit der Schätzung widerzuspiegeln, wobei sich die Zahlen aufgrund von Rundungen möglicherweise nicht addieren. Die Tonnagen und Gehalte der Mineralressourcen werden als unverdünnt angegeben. Die enthaltenen Unzen Au sind in-situ und beinhalten keine Verluste bei der Gewinnung.

Weitere Informationen über das Projekt Crucero und die hierin erwähnte Mineralressourcenschätzung finden Sie in der Zusammenfassung des technischen Berichts mit dem Titel "43-101 Technical Report, Crucero Property, Carabaya Province, Peru" mit einem Gültigkeitsdatum vom 20. Dezember 2017, der im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Bislang konzentrierte sich Exploration des Projekts auf die Zone A1. Die Zone A1 fällt senkrecht bis steil nach Osten ab, ist etwa 750 m lang und 100 m breit und reicht bis in eine vertikale Tiefe von etwa 400 m. Die Zone A1 befindet sich innerhalb von Metasedimenten (Schlamm- und Siltsteine) der Ananea-Gruppe. Pyrit ist das am häufigsten vorkommende Sulfidmineral und tritt in der Regel in Form von Blasen auf, deren Verteilung in der Regel entlang der Schichtung oder der Bettung zu erfolgen scheint. Quarzadern sind selten und nicht unbedingt goldhaltig, obwohl die höchsten bisher gefundenen Goldkonzentrationen in Quarzadern mit Stibnit gefunden

Frühere geologische Studien haben interpretiert, dass das Gebiet zwei Phasen der Goldmineralisierung durchlaufen hat, von denen sich das wichtigste goldmineralisierende Ereignis während der isoklinen Faltung bildete, weitgehend mit der Schichtung übereinstimmt und hauptsächlich mit Pyrit und Pyrrhotit assoziiert ist. Die zweite Phase der Goldmineralisierung ist mit einer späteren Deformation verbunden, die durch eine spröde Verformung gekennzeichnet ist, die zur Entwicklung von Verwerfungen und zur Remobilisierung von Gold führte, das mit Arsenopyrit- und Antimonmineralisierung verbunden ist. Diese spätere Phase der Goldmineralisierung ist volumetrisch unbedeutend im Vergleich zur ersten Phase; sie ist jedoch von größerer Bedeutung, da die höheren Goldgehalte und das Antimon in dieser späteren Phase auftreten.

Abbildung 2 - Links: Crucero-Campingplatz (links), 2009-2012; Rechts: Diamantkernbohrer auf DDH-03 in der Zone A1, 2009.

Strategische Bedeutung von Antimon

Aufgrund der Knappheit von Antimon und der gestiegenen Nachfrage aufgrund seiner Vielseitigkeit und Erklärung als kritisches Metall, insbesondere für die Batterietechnologie, Halbleiter und eine Vielzahl von Militär- und Verteidigungstechnologien, hat der Antimonpreis neue Höchststände erreicht. Der aktuelle Antimon-Spotpreis von etwa 55.250 US-Dollar pro Tonne stellt einen deutlichen Anstieg gegenüber 11.600 US-Dollar pro Tonne Anfang 2024 dar.

Der Großteil des weltweiten Antimonangebots wird von China, Russland und Tadschikistan kontrolliert. Antimon gilt heute als strategisches Metall, das die Sicherheit der Lieferkette erfordert, insbesondere in Zeiten geopolitischer Instabilität, die in jüngster Zeit durch die von China verhängten Ausfuhrbeschränkungen für Antimon in den Medien aufgegriffen

Aufgrund seines begrenzten Angebots wird Antimon von mehreren Ländern, darunter die Vereinigten Staaten, Kanada, die Europäische Union, Japan, Australien und das Vereinigte Königreich, als kritisches Metall eingestuft.

Aufgrund seiner Bedeutung als strategisches Metall setzen viele Regierungen nun vorrangig auf Exploration und heimische Produktion, um die Sicherheit der Lieferkette zu erhöhen. Projekte, die das Potenzial haben, Antimon zu liefern, gewinnen aufgrund der potenziellen wirtschaftlichen und strategischen Vorteile zunehmend an Bedeutung.

Tabelle 2 - Historische Bohrabschnitte des Crucero Projekts. Die fettgedruckten Intervalle entsprechen denjenigen, die im obigen Abschnitt "Highlights" gemeldet wurden.

Nummer der Bohrung Intervall von (m) Intervall bis (m) Kern Länge (m) Goldgehalt (g/t) Antimongehalt (%) AuEq (g/t)* DDH-01 150 192 42 1.29 0.15 1.82 Und 227 274 47 1.05 0.41 2.49 DDH-02 141 148 7 42.15 0.63 44.37 Einschließlich 144 147 3 97.14 1.44 102.21 Einschließlich 144.95 145.2 0.25 1075.00 8.96 1106.57 Und 175 254 79 0.71 0.59 2.79 Einschließlich 217 242 25 0.49 1.35 5.25 Und 264 301 37 0.48 0.06 0.69 Einschließlich 297 301 4 0.87 0.54 2.77 DDH-03 203 225 22 1.09 0.22 1.87 DDH-04* 4 132 128 1.56 0.11 1.95 Einschließlich 52 80 28 1.30 0.31 2.39

Anmerkungen:

*DDH-04 enthält zwei Proben, die an der oberen Nachweisgrenze für Sb (>10.000 ppm) getestet wurden und die nicht erneut auf Sb % untersucht wurden und daher in der Bohrdatenbank auf 10.000 ppm (1 %) Sb begrenzt wurden.

Die mineralisierten Abschnitte werden auf etwa zwei Drittel der tatsächlichen Mächtigkeit geschätzt.

*AuEq wird nach der Formel AuEq (g/t) = Au-Gehalt (g/t) + 3,52 * Sb-Gehalt (%) berechnet, wobei ein Au-Preis von 2.200 $/oz und ein Sb-Preis von 35.600 $ (beides etwa 35 % des aktuellen Spotpreises) zugrunde gelegt werden. Gibt die Goldgewinnung mit 100 % an, verwendet aber eine fiktive Gewinnung von Antimon von 70 %.

Tabelle 3 - Koordinaten der historischen Bohrlochkragen des Crucero Projekts.

Nummer der Bohrung Östliche Ausrichtung Meter (UTM Zone 19S) Nordende Meter (UTM Zone 19S) Höhenlage (m über dem Meeresspiegel) Tiefe (m) Azimut (Abschlüsse) Dip (Abschlüsse) Jahr gebohrt DDH-01 410,940.3 8,433,219 4487.28 350.00 234 -45 2009 DDH-02 410,592.3 8,433,123 4402.64 356.00 056 -45 2009 DDH-03 410,537.8 8,433,215 4401.83 350.00 056 -45 2009 DDH-04 411,002.7 8,432,928 4452.29 235.95 236 -45 2009

Überprüfung der Daten

Der technische Bericht und die Datenbank des Unternehmens, einschließlich der Überprüfung der verfügbaren Laborzertifikate, wurden verwendet, um die gemeldeten Untersuchungsabschnitte für DDH-01 bis -04 zu verifizieren. Wie im technischen Bericht beschrieben, umfasste das Programm zur Entnahme von Bohrkernproben beim Projekt Crucero das folgende Verfahren: Vor der Verarbeitung wurde der Kern fotografiert und auf Kernverluste hin vermessen; anschließend wurde er geologisch protokolliert und für die Probenahme markiert. Die Proben wurden durch Zersägen des Kerns in zwei Hälften gewonnen; die eine Hälfte wurde in einen nummerierten Probenbeutel gelegt, die andere Hälfte wurde als Referenz in der Kernbox aufbewahrt. Die beprobte Kernhälfte wurde zur Aufbereitung und Analyse an ALS Global in Lima, Peru, geschickt. Die Länge der Proben im Bohrloch betrug im Allgemeinen 1,0 m innerhalb des sichtbar mineralisierten Kerns und 2,0 m außerhalb der mineralisierten Zonen, es sei denn, die Proben wurden zu Ehren der geologischen Kontakte entnommen. ALS Global ist ein zertifiziertes kommerzielles Labor und ist unabhängig von GoldMining und den früheren Explorationsunternehmen auf dem Projekt. Die Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle für die Analyse der historischen Bohrkernproben (DDH-01 bis -04) beruhte auf den internen Verfahren von ALS Global, die Duplikate, mineralisierte Standards und Leerproben für jede Charge von Kernproben umfassten. Die Goldanalysen wurden durch eine Brandprobe mit AAS-Abschluss (Au-AA24 -Methode) auf 50 Gramm Testgewicht durchgeführt. Antimon und andere Multielement-Analysen (insgesamt 35 Elemente) wurden mittels Königswasseraufschluss und ICP-MS-Analyse (ME-ICP41-Methode) auf 0,25 Gramm Testgewicht untersucht. Antimon, das an der oberen Nachweisgrenze von 10.000 ppm gemessen wurde, wurde im Allgemeinen erneut mit der Sb-AA08-Methode analysiert.

Qualifizierte Person

Tim Smith, P. Geo., Vice President Exploration von GoldMining, hat die Erstellung aller anderen wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung beaufsichtigt, überprüft und genehmigt. Herr Smith ist auch eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101")

Über GoldMining Inc.

GoldMining Inc. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Goldprojekten in Nord- und Südamerika konzentriert. Durch seine disziplinierte Akquisitionsstrategie kontrolliert GoldMining heute ein diversifiziertes Portfolio von Gold- und Gold-Kupfer-Projekten im Ressourcenstadium in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru. Das Unternehmen besitzt auch ungefähr 21,5 Millionen Aktien von Gold Royalty Corp. (NYSE American: GROY), 9,9 Millionen Aktien von U.S. GoldMining Inc. (Nasdaq: USGO) und 26,4 Millionen Aktien von NevGold Corp. (TSXV: NAU). Weitere Informationen sind unter www.goldmining.com zu finden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

GoldMining Inc.

Amir Adnani, Ko-Vorsitzender, David Garofalo, Ko-Vorsitzender

Alastair Still, Vorstandsvorsitzender

Telefon: (855) 630-1001

E-Mail: info@goldmining.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Hinweis für die Leser

Die technischen Informationen zum Projekt wurden vom Unternehmen in Übereinstimmung mit NI 43-101 erstellt. NI 43-101 ist eine Vorschrift der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde, die Standards für die öffentliche Bekanntgabe wissenschaftlicher und technischer Informationen über Mineralprojekte durch einen Emittenten festlegt. Diese Standards unterscheiden sich von den Anforderungen der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC"), und die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-amerikanischen Unternehmen veröffentlicht werden, die den Berichts- und Offenlegungsanforderungen der SEC unterliegen.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze ("zukunftsgerichtete Aussagen") dar, die bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens wesentlich von den darin ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen, bei denen es sich um Aussagen handelt, die keine historischen Tatsachen darstellen, umfassen unter anderem Aussagen zu den Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich des Projekts, des Potenzials und der Nachfrage nach Antimon und der erwarteten Arbeitsprogramme und enthalten häufig Wörter wie "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "werden", "würden", "schätzen", "erwarten", "glauben", "potenziell" und Abwandlungen dieser Begriffe. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen über das Geschäft und die Märkte, in denen GoldMining tätig ist, die sich als falsch erweisen können. Investoren werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen mit Risiken und Ungewissheiten verbunden sind, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der inhärenten Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken verbunden sind, schwankender Metallpreise, unvorhergesehener Kosten und Ausgaben, Risiken in Zusammenhang mit staatlichen und Umweltvorschriften, sozialen Angelegenheiten, Genehmigungen und Lizenzen, der Unfähigkeit, Arbeitsprogramme wie erwartet abzuschließen, der Möglichkeit, dass sich die Pläne des Unternehmens in Bezug auf das Projekt aufgrund weiterer Planungen oder anderweitig ändern, sowie Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in Zukunft benötigten Finanzmittel. Diese und andere Risiken, einschließlich jener, die in GoldMiningꞌs jüngstem Jahresinformationsblatt und anderen Unterlagen, die bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der SEC eingereicht wurden, aufgeführt sind, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder die wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die zur Entwicklung solcher zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, als richtig erweisen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

