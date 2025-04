Bitcoin geht wieder steil – Trump pusht, aber der Terminmarkt brodelt bereits!

Bitcoin hat erneut die Marke von 93.000 US-Dollar zurückerobert und damit ein starkes Signal an den Markt gesendet. Die Stimmung unter Anlegern hellt sich spürbar auf – nicht nur im Crypto Fear and Greed Index, sondern auch bei den Kapitalflüssen in Spot Bitcoin ETFs. Diese verzeichneten allein am Dienstag Zuflüsse von rund 936 Millionen US-Dollar – der dritthöchste Tageswert in diesem Jahr.

Getrieben wird die Nachfrage vor allem von institutionellen Investoren, die in Bitcoin zunehmend ein digitales Gegenstück zu Gold sehen. Tatsächlich hat sich Bitcoin in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit stabiler gezeigt als viele andere Assetklassen – nicht zuletzt dank der ETFs, die beim Kauf neuer Anteile physisch mit Bitcoin hinterlegt werden müssen.